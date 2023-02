В 5-м эпизоде «The Last Of Us» появился инфицированный гигант — расказываем, что оно такое

В сериале HBO этого не объясняют, но игрокам «The Last of Us» так называемые «топляки» хорошо знакомы.

Гигантский инфицированный, которого нам показали в очередном эпизоде сериала «The Last of Us», называется «топляк». Это одна из конечных стадий инфицирования мутированным кордицепсом — когда зараженный приобретает большие размеры, а его тело полностью покрывает грибок.

Как вспоминал во втором эпизоде Джоэл, большинство инфицированных живут около месяца, а щелкуны и топляки настолько долго находятся зараженными, что полностью теряют зрение и ориентируются в пространстве посредством эхолокации.

Щелкунов гораздо больше, и в топляков они могут превратиться, если проживут немного дольше — на новой стадии зараженные получат громоздкое тело с гнойными мешками, которыми будут атаковать жертв.

Что делают топляки в играх «The Last of Us»?

Топляки появляются как мини-боссы в основной «The Last of Us» и ее продолжении. Дебютирует враг в укрепленном городе выживальщика Билла — однако в третьем эпизоде сериала был применен совсем другой подход к истории, так что гигантского инфицированного оставили для событий в Канзас-Сити.

Это особенно мощный враг, который может убить жертву одним ударом. Смерть Перри в сериале, где топляк отрывает его голову от тела, выглядела особенно «чувствительно» и хорошо, что в HBO решили показать эту сцену только на заднем плане.

Убить топляка только одним ножом Элли невозможно. Его придется расстреливать или атаковать коктейлем Молотова. В играх есть несколько топляков, которых можно осторожно пройти и избежать боя. Но если этого не удастся, то придется потратить немало запасов, чтобы ликвидировать врага.

Это окончательная стадия заражения?

Теоретически, обычный инфицированный или проживет достаточно долго, чтобы стать топляком, или умрет — после чего грибок будет расти из его тела в окружающую среду (в первом эпизоде Тесс и Джоэл наткнулись на мертвого инфицированного, почти вросшего в стену в бостонской карантинной зоне). Однако факторы внешней среды могут влиять на развитие кордицепса на разных стадиях заражения.

Действие «The Last of Us Part II» разворачивается в основном в Сиэтле, и, находясь там, Элли сталкивается с другим вариантом последней стадии инфекции — шаркуном. Подобно топлякам, эти зараженные покрыты с головы до ног грибком, но отличаются тем, что разбрызгивают кислоту из своих тел и взрываются, когда их убивают. На причину такой разной реакции на заражение намекают в найденных заметках в Сиэтле — где предполагается, что это произошло из-за дождя и чрезмерной влаги в городе.

Самая тяжелая и окончательная форма заражения была показана в «The Last Of Us Part II» — Крысиный король. Это гигантское чудовище появилось по причине того, что несколько инфицированных переросли друг в друга, и находилось на нижних этажах больницы Сиэтла — центра заражения в городе.

Топляк — редкость во вселенной «The Last of Us», так что каждое их участие в игре впечатляет. В сериале сцена тоже выглядела довольно драматично, однако придется немного подождать, как появление топляка объяснит HBO.

Напомним, что первый сезон охватывает девять эпизодов, каждый продолжительностью от 46 до 81 минуты. Серии будут выходить еженедельно, а финальная – появится в эфире 12 марта.

Источник: Kotaku