The Lord of the Rings: Gollum – всего 50 FPS в 4K на NVIDIA RTX 4090 без DLSS 3

В рамках презентации работы DLSS 3 NVIDIA представила новый трейлер игры The Lord of the Rings: Gollum. Компания показала слайды производительности в различных расширениях и они не очень радуют: без DLSS 3 игра не достигает среднего значения 50 FPS на RTX 4090 в разрешении 4K. Включение DLSS 3 в первом случае дает прирост в 3,5 раза – до 169 FPS. На RTX 4060 результат хуже более чем вдвое.
NVIDIA подчеркивает прирост, который дает DLSS 3 и возможность включать в этом режиме сглаживание DLAA и другие улучшения картинки, но факт остается фактом: Gollum «кладет на лопатки» самую мощную видеокарту. Это явно не тот игровой опыт, на который рассчитывали ее владельцы.
Также NVIDIA опубликовала системные требования игры – их нельзя назвать такими уж жесткими. Минимально вам понадобиться видеокарта NVIDIA GTX 1060, 8 ГБ RAM и процессор Intel Core i5 четвертого поколения. Инсталляция Gollum занимает лишь 45 ГБ дискового пространства, что по нынешним временам можно считать хорошим показателем.
Игра The Lord of the Rings: Gollum от Daedalic Entertainment выходит уже завтра, 25 мая. Ранее она подверглась критике в сети за визуальную проработку персонажей.
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Источник: NVIDIA