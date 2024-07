«The Witcher 4 будет самой совершенной игрой CD Projekt Red», — разработчик сиквела Cyberpunk 2077

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Заместитель директора по разработке продолжения Cyberpunk 2077 Павел Саско говорит, что The Witcher 4 — «самый совершенный» проект из всех игр, над которыми сейчас работает CD Projekt Red и ее партнеры.

Выступая на подкасте Flow Games, Саско не рассказал деталей о какой-либо из будущих игр CD Projekt Red, но поделился кратким взглядом на разработку. Он рассказал, что лучше всего сейчас продвигается работа над «Ведьмаком 4».

Саско подтвердил майскую информацию из телефонного разговора с инвесторами CD Projekt. Компания тогда подтвердила планы начала производства The Witcher 4 начнется в этом году. Вспоминая римейк первой The Witcher, Cyberpunk 2, несколько проблемный спин-офф Project Sirius и новую сагу о Ведьмаке, Саско отметил, что The Witcher 4 является «самой совершенной из всех».

Но CD Projekt все еще говорит о The Witcher 4 не столько как об игре, сколько как о внутренней концепции, и вполне вероятно, что такие игры, как Cyberpunk 2, которая должна выйти после The Witcher 4, расширят технологические рамки. Саско также повторил, что The Witcher 4 разрабатывает основная часть персонала CD Projekt: «большинство людей работает над проектом Polaris».

Еще один интересный фрагмент разговора заключается в том, что The Molasses Flood, инди-студия, которая работает над несколько проблемной разработкой Project Siriu, работает непосредственно с Саско в новой бостонской студии компании, которую он помогает создать. Разработчик объединил усилия с CDPR только в 2021 году, когда была основана бостонская студия.

