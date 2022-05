Трейдер Rekt Capital предупредил о вероятном снижении курса Bitcoin до 15 500 долларов

Новый анализ, опубликованный Rekt Capital, предполагает снижение биткоина до $15,5 тыс. Это следует из взаимодействия криптовалюты с его MA200 (200-недельной скользящей средней).

В Twitter трейдер и аналитик написал, как может вести себя биткоин по отношению к доллару. Спасательным кругом на протяжении существования криптовалюты стала постоянно растущая линия последней поддержки, которая никогда не прерывалась.

Historically, #BTC tends to bottom at or below the 200-MA (orange)

The 200-MA thus tends to offer opportunities with outsized ROI for $BTC investors (green)

Wicks below it are the point of peak opportunity

So how much does BTC wick below the 200-MA?

A thread#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/b3TLfsafUe

— Rekt Capital (@rektcapital) May 24, 2022