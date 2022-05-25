Трейдер Rekt Capital предупредил о вероятном снижении курса Bitcoin до 15 500 долларов

Новый анализ, опубликованный Rekt Capital, предполагает снижение биткоина до $15,5 тыс. Это следует из взаимодействия криптовалюты с его MA200 (200-недельной скользящей средней).

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В Twitter трейдер и аналитик написал, как может вести себя биткоин по отношению к доллару. Спасательным кругом на протяжении существования криптовалюты стала постоянно растущая линия последней поддержки, которая никогда не прерывалась.

Historically, #BTC tends to bottom at or below the 200-MA (orange) The 200-MA thus tends to offer opportunities with outsized ROI for $BTC investors (green) Wicks below it are the point of peak opportunity So how much does BTC wick below the 200-MA? A thread#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/b3TLfsafUe — Rekt Capital (@rektcapital) May 24, 2022

Согласно данным Cointelegraph Markets Pro, сейчас этот уровень колеблется около $22 тыс. В прошлом биткоин «проваливался» ниже MA200, но потом снова поднимался еще выше. На эти «фитили» приходится до 28% спотовой цены, что означает, что если бы подобный обвал произошел сейчас, биткоин стоил бы $15,5 тыс.

«Биткоин имеет тенденцию делать фитили от -14% до -28% ниже MA200. Сейчас MA200 представляет ценовую точку ~ $22 тыс … медвежий фитиль -14% ниже MA200 приведет к ~ $19 тыс», — написал Rekt Capital.

«И если биткоин повторит глубину медвежьего фитиля марта 2020 года ниже MA200, он упадет к ценовой отметке ~ $15,5 тыс».

Rekt Capital также изучил падения с рекордных максимумов и «смертоносные кресты» биткоинов в мае, установив целевую цену на уровне $22,7 тыс.