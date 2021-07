Twitter начал тестировать кнопки «За» и «Против» в твитах

Twitter работает над расширением реакций — к привычным ретвитам и ответам на твиты вскоре могут присоединиться кнопки Upvote и Downvote, с помощью которых пользователи смогут выражать поддержку и несогласие. Пока тестирование новых реакций проводится с небольшой группы пользователей на iOS.

Вскоре после появления нескольких твитов от участников этой небольшой группы избранных администрация сервиса микроблогов подтвердила факт проведения тестирования новой функциональности.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021