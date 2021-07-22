Twitter начал тестировать кнопки «За» и «Против» в твитах





Twitter работает над расширением реакций — к привычным ретвитам и ответам на твиты вскоре могут присоединиться кнопки Upvote и Downvote, с помощью которых пользователи смогут выражать поддержку и несогласие. Пока тестирование новых реакций проводится с небольшой группы пользователей на iOS.

Вскоре после появления нескольких твитов от участников этой небольшой группы избранных администрация сервиса микроблогов подтвердила факт проведения тестирования новой функциональности.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them. Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY — Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021

В Twitter разъяснили, что пользователи iOS могут видеть голоса «За» и «Против» в нескольких разных стилях (стрелки вверх и вниз, значок сердца и стрелка вниз, а также значки «большой палец вверх» и «большой палец вниз»). В рамках этого теста разработчики рассчитывают выяснить предпочтительные типы ответов при общении для дальнейшего развития возможностей соцсети. В настоящее время голоса не являются публичными. То есть, остальные пользователи их не видят.

В каких странах проводится тестирование и планирует ли Twitter добавлять кнопки «За» и «Против» как постоянную функцию, не уточняется. Но здесь невозможно не провести параллели с Reddit, где кнопки Upvote и Downvote являются частью механизм ранжирования комментариев. В Twitter подтвердили, что голоса «За» и «Против» никак не влияют на упорядочивание и отображение твитов в ленте.

Ранее Twitter экспериментировал с другими способами взаимодействия с твитами, включая реакции, которые повторяли реакции из Facebook и Messenger. В прошлом году руководитель продукта соцсети Кейвон Бейкпур подтверждал работу над кнопкой дизлайков, называя разработку функции одним из многих «главных приоритетов».