У київському метро через збій зламалась безконтактна оплата — банківською карткою та мобільними додатками проїзд не оплатити
В метро Києва 24 червня стався збій в системі оплати, який відключив безконтактну оплату. Наразі тимчасово недоступні оплати проїзду банківською карткою та мобільними додатками Apple Pay та Google Pay. Доступними залишаються два інші способи — електронний квиток та разовий QR-квиток.
Пресслужба київського метро повідомила, що фахівці усувають причини технічного збою і найближчим часом система повернеться до звичного (повноцінного) режиму роботи. В КП «Київський метрополітен» обіцяють додатково повідомити про відновлення роботи системи оплати.
Чим саме спричинені чергові неполадки в роботі не уточнюється. Але можна загадати, що схожі збої спостерігались вже неодноразово у попередні роки.