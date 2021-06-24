У київському метро через збій зламалась безконтактна оплата — банківською карткою та мобільними додатками проїзд не оплатити





В метро Києва 24 червня стався збій в системі оплати, який відключив безконтактну оплату. Наразі тимчасово недоступні оплати проїзду банківською карткою та мобільними додатками Apple Pay та Google Pay. Доступними залишаються два інші способи — електронний квиток та разовий QR-квиток.

Пресслужба київського метро повідомила, що фахівці усувають причини технічного збою і найближчим часом система повернеться до звичного (повноцінного) режиму роботи. В КП «Київський метрополітен» обіцяють додатково повідомити про відновлення роботи системи оплати.

Чим саме спричинені чергові неполадки в роботі не уточнюється. Але можна загадати, що схожі збої спостерігались вже неодноразово у попередні роки.