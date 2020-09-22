Uber Shuttle запустил шесть новых маршрутов в Киеве и пригороде

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Компания Uber объявила о запуске шести новых маршрутов в рамках сервиса Uber Shuttle, таким образом киевляне и гости столицы смогут воспользоваться следующим маршрутами: Виноградарь — Центр, Голосеево — Подол, Троещина — Куреневка, Чайки — Житомирская, Коцюбинское — Центр, Святопетровское — Святошинский.

Все маршруты работают с понедельника по пятницу, начиная с 7:00 и до 21:00. Перечень остановок для каждого из новых маршрутов можно уточнить ниже:

Стоимость поездки с Uber Shuttle зависит от расстояния, в данный момент действуют следующие тарифы:

20 грн за поездки от 0 до 4 км;

25 грн за поездки от 4 до 6 км;

30 грн за поездки от 6 до 8 км;

35 грн за поездки от 8 до 10 км;

40 грн за поездки от 10 до 12 км;

45 грн за поездки от 12 до 14 км;

50 грн за поездки от 14 до 16 км;

55 грн за поездки от 16 до 18 км;

60 грн за поездки от 18 км.

Напомним, что Uber Shuttle — это одна из категории сервиса Uber, наряду с электрическим сервисом Uber Green, доступным uberX, комфорт-классом UberSELECT, премиум-классом UberBLACK, вместительным uberVAN и сервисом доставки еды UberEats.

Источник: Uber