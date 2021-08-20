Україна увійшла в топ-5 рейтингу глобального індексу використання криптоактивів





Україна посіла 4-ту позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів у 2021 році, повідомляє Мінцифра з посиланням на дослідження аналітичної фірми Chainalysis.

Метрика, яка покладена в основу рейтингу Global Crypto Adoption Index, базується на трьох ключових показниках — обсяг ринку криптовалюти на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС), обсяг операції з криптовалютами на душу населення за ПКС, та обсяг P2P- переказів на душу населення та кількість інтернет-користувачів за ПКС (на основі торгів двох найбільших майданчиків LocalBitcoins і Paxful). Всього в дослідженні Chainalysis взяли участь 154 країни, які оцінювались за трьома вищезгаданими показниками. Автори дослідження вираховували середнє геометричне кожної країни, а потім стандартизували остаточне число за шкалою від 0 до 1. Чим ближчий остаточний результат країни до 1, тим вищий її ранг.

Перше місце в рейтингу криптокраїн Global Crypto Adoption Index посів В’єтнам. На другій сходинці — Індія, а замикає першу трійку Пакистан. Відповідно до аналітичного звіту Chainalysis в Україні, яка займає 4-ту сходинку рейтингу, найбільший обсяг транзакцій з криптоактивами серед учасників ринку у світі.

Мінцифра особливо акцентує, що Україна випередила таких потужних гравців на міжнародному крипторинку, як Сполучені Штати Америки та Китай. Минулого року Китай посів четверте місце за глобальним індексом впровадження, а США — шосте. Цього року США посідають восьме, а Китай — 13 місце у відповідному рейтингу.

“Завдяки даним блокчейн-компанії Chainalysis знаємо, що українці активно користуються криптоактивами та вміють на них заробляти. Одна з пріоритетних цілей нашого міністерства — забезпечити всі необхідні умови для діяльності та розвитку криптокомпаній в Україні. Переконаний, що створення якісно правового поля для роботи на ринку віртуальних активів посилить позицію України як юрисдикції на міжнародній мапі” Олександр Борняков заступник Міністра з питань розвитку IT

Раніше Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні у 2020 році.