Новости
Українська фондова біржа ПФТС почала торги акціями Microsoft, Tesla, AMD, Netflix, Facebook та Visa

Українська фондова біржа ПФТС почала торги акціями Microsoft, Tesla, AMD, Netflix, Facebook та Visa

Українська фондова біржа ПФТС почала торги акціями Microsoft, Tesla, AMD, Netflix, Facebook та Visa


З 15 квітня українська фондова біржа ПФТС додала до Біржового списку акції шістьох відомих американських техногігантів: Microsoft Corporation (тікер — MSFT), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Visa Inc. (V), Tesla Inc. (TSLA), Netflix Inc. (NFLX), Facebook Inc. (FB).

Це реальні акції, точно такі ж як ті, що торгуються на закордонних майданчиках. Так що в них можна інвестувати та отримувати дивіденди. З котируваннями вищезазначених та інших цінних паперів, допущених до торгів АТ «Фондова Біржа ПФТС», можна ознайомитись на сторінці «Хід торгів» офіційного сайту ПФТС.

Нагадаємо, що в Україні працює з десяток різних бірж і ПФТС — лише одна з них. Раніше ПФТС додала до свого списку акції Apple Inc. (тікер — AAPL, ISIN — US0378331005).

Згідно із законом, для покупки цінних паперів на біржі необхідно звернутись до посередника — інвестиційної компанії або брокера. Перевірити чинні ліцензії можна на сайті Національного банку України: фінансової установи — за посиланням, юридичної особи-лізингодавця — за посиланням.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить