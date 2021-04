Українська фондова біржа ПФТС почала торги акціями Microsoft, Tesla, AMD, Netflix, Facebook та Visa

З 15 квітня українська фондова біржа ПФТС додала до Біржового списку акції шістьох відомих американських техногігантів: Microsoft Corporation (тікер — MSFT), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Visa Inc. (V), Tesla Inc. (TSLA), Netflix Inc. (NFLX), Facebook Inc. (FB).

Це реальні акції, точно такі ж як ті, що торгуються на закордонних майданчиках. Так що в них можна інвестувати та отримувати дивіденди. З котируваннями вищезазначених та інших цінних паперів, допущених до торгів АТ «Фондова Біржа ПФТС», можна ознайомитись на сторінці «Хід торгів» офіційного сайту ПФТС.

Нагадаємо, що в Україні працює з десяток різних бірж і ПФТС — лише одна з них. Раніше ПФТС додала до свого списку акції Apple Inc. (тікер — AAPL, ISIN — US0378331005).

Згідно із законом, для покупки цінних паперів на біржі необхідно звернутись до посередника — інвестиційної компанії або брокера. Перевірити чинні ліцензії можна на сайті Національного банку України: фінансової установи — за посиланням, юридичної особи-лізингодавця — за посиланням.