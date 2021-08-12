Украинский сервис удаленной работы Freelancehunt зарегистрировал миллионного фрилансера — на достижение рубежа ушло 16 лет

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Крупный украинский сервис удаленной работы Freelancehunt зафиксировал миллионную регистрацию, почетным фрилансером стала 23-летняя жительница Тернополя София Витоль, которая зарегистрировалась в качестве специалиста по векторной графике.

Показательно, что для появления миллионного пользователя платформе понадобилось почти 16 лет. В 2006 году на фриланс-сервисе было зарегистрировано 970 фрилансеров и 220 заказчиков, которые опубликовали всего 107 проектов. Стремительный рост новых пользователей пришелся на период с 2008 по 2016 годы.

«Развитию фриланса способствуют мировые тренды, а в первую очередь, переход бизнеса в онлайн, — говорит основатель сервиса Freelancehunt Олег Топчий. — Особенно много новых пользователей регистрируются в кризисные годы. Специалисты ищут варианты подработки или хотят полностью распрощаться с офисом. Для заказчиков это возможность выбрать компетентного специалиста, работа с которым напрямую обходится дешевле, чем в агентстве».

Отметим, что больше половины украинских фрилансеров — дизайнеры и программисты. Также в списке востребованных специальностей копирайтеры, маркетологи и переводчики. Среди преимуществ работы на фрилансе они называют свободный график и отсутствие контроля начальства.

Напомним, что ранее сервис Freelancehunt публиковал портрет типичного украинского программиста.

Источник: Freelancehunt