«Укрпошта» ищет руководителя интернет-магазинов (включая зарубежные), а также директоров по стратегии и SMM

После откровенных неудач в период онлайн-продаж популярных почтовых марок «Русский военный корабль, иди…!» руководитель «Укрпошты» Игорь Смилянский решил найти профессионала, который сможет настроить работу интернет-магазинов компании. Речь идет о пяти (а возможно и больше) интернет-магазинах, включая зарубежные на основе маркетплейсов Amazon и Ebay.

Описание вакансии Игорь Смилянский опубликовал в своем телеграм-канале:

«Руководитель интернет магазинов — почти самая интересная должность в Украине (ну кроме SMM). Все знают как нужно было продавать наши марки и мерчи онлайн. Сейчас для тех, кто действительно умеет, есть возможность put your money where your mouth is, как говорят наши американские друзья. Руководитель интернет-магазинов (а это 5+ площадок включая международные Amazon, Ebay), который или которая может вырасти до Head of Digital Channels, должен иметь опыт работы именно руководителем таких интернет проектов, опыт их продвижения в соцсетях, оптимизации SKUs, ну и конечно проектного управления, чтобы объединить разные направления. Поэтому на указанный email ([email protected]) ждем не список, что можешь делать, а список выполненных успешных проектов».