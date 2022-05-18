«Укрпошта» ищет руководителя интернет-магазинов (включая зарубежные), а также директоров по стратегии и SMM

После откровенных неудач в период онлайн-продаж популярных почтовых марок «Русский военный корабль, иди…!» руководитель «Укрпошты» Игорь Смилянский решил найти профессионала, который сможет настроить работу интернет-магазинов компании. Речь идет о пяти (а возможно и больше) интернет-магазинах, включая зарубежные на основе маркетплейсов Amazon и Ebay.

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Описание вакансии Игорь Смилянский опубликовал в своем телеграм-канале:

«Руководитель интернет магазинов — почти самая интересная должность в Украине (ну кроме SMM). Все знают как нужно было продавать наши марки и мерчи онлайн. Сейчас для тех, кто действительно умеет, есть возможность put your money where your mouth is, как говорят наши американские друзья. Руководитель интернет-магазинов (а это 5+ площадок включая международные Amazon, Ebay), который или которая может вырасти до Head of Digital Channels, должен иметь опыт работы именно руководителем таких интернет проектов, опыт их продвижения в соцсетях, оптимизации SKUs, ну и конечно проектного управления, чтобы объединить разные направления. Поэтому на указанный email ([email protected]) ждем не список, что можешь делать, а список выполненных успешных проектов».

Помимо руководителя интернет магазинов «Укрпошта» также ищет директора по стратегии и SMM-директора.

«Укрпошта, безусловно, будет частью плана по возрождению Украины. Поэтому нам нужен человек с опытом работы по разработке стратегий (желательно из топ консалтинговых и бизнес компаний), умеющий моделировать (сам или сама), разрабатывать инвестпроекты, общаться с внешними кредиторами и инвесторами (английский язык свободный) и готовить для них презентации. Директор по стратегии будет представлять Укрпошту вместе со мной в группах по разработке планов возрождения экономики, а я хочу, чтобы они базировались на мощной основе, а значит, навыки business analysis and research тоже нужны».

«Все знают, что SMM в Укрпоште самый крутой. Это как «кузница кадров». Как я вчера говорил, сегодня война, это война эмоций. А в этой войне нужно побеждать и на внешней борьбе с орками, и внутри, с болезнью популизма, коррупции и т.п. Но главное – я хочу иметь прямой доступ к людям, которые могут критиковать, хвалить, давать советы и быть в курсе того, что происходит. Эта должность – это работа непосредственно со мной и помощь мне на всех площадках: Facebook, Instagram, Telegram, может даже TikTok, доносить информацию в крутом и интересном формате, ну и чтобы у меня было больше времени на стратегию и операционную работу. Обещаю брать в сами интересные поездки по регионам, даже там, где не ожидают. Так что если у вас есть такой опыт и желание, то укажите именно его, когда будете отправлять свою информацию. Именно в режиме было – стало, чтобы понимать, что Вы умеете. Я работаю 20 часов в сутки, поэтому часы тоже будут «креативными»».

Источник: Укрпошта