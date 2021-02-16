Утилита Clock Tuner For Ryzen 2.1 позволяет разгонять процессоры AMD Ryzen 5000 (Zen 3) до частоты 5,0 ГГц





Создатель утилиты CTR (Clock Tuner For Ryzen) украинец Юрий Бублий заявил, что очередное обновление программы позволит настольным процессорам AMD Ryzen 5000 достигать частоты 5,0 ГГц. Обновление Clock Tuner For Ryzen 2.1 также получило улучшенный пользовательский интерфейс и ряд новых функций.

Ряд функций стали частью обновлённого режима Hybrid OC. Однако главные новшества и улучшения реализованы в режиме PX Profile, который, по словам автора, является наилучшим решением для игр, тестов производительности и общих рабочих нагрузок. Режим PX Profile обеспечивает стабильную постоянную (и эффективную) частоту, на которую не влияют никакие ограничения, тротлинг Thermal EDC и т.п. Благодаря PX Profile пользователи смогут достигать более высокой частоты процессоров, в то время как чипы будут работать при более низком напряжении питания, чем при штатных режимах работы. При этом обеспечить такие режимы работы будет проще и безопаснее.

Утилита Clock Tuner For Ryzen 2.1 в процессе диагностики автоматически определяет несколько лучших ядер для режима PX Profile – от двух ядер для чипов на базе архитектуры Zen 2 до шести ядер для AMD Ryzen 5950X и 5800X. При этом время диагностики не увеличивается. CTR автоматически установит частоту для рекомендуемых ядер. Прочие ядра, не вошедшие в группу рекомендованных, будут работать на сниженной частоте. Это необходимо для достижения максимальной стабильности и отказоустойчивости.

Поскольку процессор очень часто работает с комбинированной нагрузкой для 1-6 ядер, необходима высокая скорость оценки нагрузки для максимально точного переключения профилей. В зависимости от текущего рабочего профиля изменяется и частота опроса датчика. При этом PX Profile является наиболее чувствительным режимом работы, период опроса датчика составляет каждые 150 мс (для P1 – 250 мс, для P2 – 200 мс). В обновленном режиме Hybrid OC сокращено время активации профиля, для многоядерных чипов время активации P1 или P2 сокращено на 30%.

Новая версия утилиты Clock Tuner For Ryzen 2.1 получила и ряд других улучшений, включая обновлённую систему приоритетов (профиль P1 имеет более высокий приоритет, чем P2, а P2 – более высокий приоритет, чем PX Profile). Это позволяет избежать частого ложного переключения профилей.

Новая версия Clock Tuner For Ryzen 2.1 уже доступна для подписчиков Юрия Бублия в сервисе Patreon. Общедоступная версия появится позже.

Источник: wccftech