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В 2022 году появилось 70 млн вредоносных программ для Windows: это в 5000 раз превышает соответствующие показатели для macOS и в 60 — для Linux

В 2022 году появилось 70 млн вредоносных программ для Windows: это в 5000 раз превышает соответствующие показатели для macOS и в 60 — для Linux

AV-TEST, одна из ведущих компаний по оценке решений по защите от вредоносного программного обеспечения, вместе с AV-Comparatives поделились интересной статистикой по росту количества вредоносного программного обеспечения в 2022 году.

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В отчете говорят, что в этом году появилось около 70 миллионов вредоносных программ для Windows, что в 5000 раз больше, чем в macOS (где обнаружено около 12 000 образцов) и в 60 раз больше соответствующих показателей для Linux (2 млн образцов).

Несмотря на то, что общее количество вредоносного ПО для Windows, безусловно, высокое, темпы роста снижаются с сентября. На первом изображении ниже показан месячный рост, а на втором – общее количество вредоносных программ и PUA (потенциально нежелательных программ).

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Вот инфографика macOS, и, как видим, хотя и общее количество вредоносного программного обеспечения относительно низкое, темпы роста резко выросли в ноябре и декабре.

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Linux, пожалуй, больше всего поражает, поскольку, кажется, он полностью уничтожил новые вредоносные программы. Темпы роста были очень низкими с июня и остаются таковыми до декабря.

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Источник: Neowin


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