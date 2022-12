В 2022 году появилось 70 млн вредоносных программ для Windows: это в 5000 раз превышает соответствующие показатели для macOS и в 60 — для Linux

AV-TEST, одна из ведущих компаний по оценке решений по защите от вредоносного программного обеспечения, вместе с AV-Comparatives поделились интересной статистикой по росту количества вредоносного программного обеспечения в 2022 году.

В отчете говорят, что в этом году появилось около 70 миллионов вредоносных программ для Windows, что в 5000 раз больше, чем в macOS (где обнаружено около 12 000 образцов) и в 60 раз больше соответствующих показателей для Linux (2 млн образцов).

New #malware in 2022: In total we captured 69,504,686 new #samples for #Windows, 12,445 new samples for #macOS, 1,917,133 new samples for #Linux and 1,073,866 new samples for #Android. Our malware database grew by a total of 98,084,563 samples this year. https://t.co/Dy0fTOnKga pic.twitter.com/Can5P3N1w8

— AV-ATLAS (@avatlasorg) December 22, 2022