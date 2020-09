В Epic Games Store бесплатно раздают Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

К очередному уикэнду сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил новую раздачу игр. На этой неделе пользователи смогут пополнить свои коллекции проектами Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine. Раздача продлится до 17 сентября.

Railway Empire – это экономическая стратегия с элементами симулятора и менеджера. Игроку предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную сеть, закупать подвижной состав (в игре доступно более 40 детально воссозданных поездов), приобретать существующие или строить новые станции, ремонтные мастерские, фабрики и туристические достопримечательности. Эффективно работающая и конкурентоспособная железнодорожная сеть требует также кропотливой работы с персоналом и внедрения инноваций, которых в игре предусмотрено более 300. Начиная с 30-х годов XIX века, в течение пяти эпох игроку необходимо не только технологически улучшать подвижной состав, но и развивать объекты инфраструктуры. Чтобы жизнь железнодорожного магната не казалась скучной, её усложняют конкуренты. В подобной борьбе могут быть задействованы различные средства – от саботажа до промышленного шпионажа. Бесплатно получить игру Railway Empire можно в магазине Epic Games Store по следующему адресу или через официальный клиент сервиса. Игра предлагается без дополнений, их предстоит покупать отдельно.

Where The Water Tastes Like Wine представляет собой приключенческую ролевую игру с глубоким сюжетом. Она повествует о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой. Используя яркие рисованные иллюстрации, игра объединяет двухмерную графику с трёхмерной картой территории США. Игроку предстоит постепенно исследовать загадочную Америку времен Великой депрессии и встречаться с незнакомцами, каждому из которых есть что рассказать. Слушая и пересказывая уникальные истории, можно открывать новые темы для бесед. Таким образом, истории станут ценным товаром, в обмен на который можно продвигаться по сюжету игры. Правильно подобрав ключ к героям, игрок сможет убедить незнакомцев открыться, и тогда в качестве награды будет предложена наиболее интересные из историй, срывающих покров с самых сокровенных жизненных тайн. В игре Where The Water Tastes Like Wine истории живут своей жизнью, растут и изменяются каждый раз, когда передаются из уст в уста. Получить игру Where The Water Tastes Like Wine можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в клиенте сервиса.