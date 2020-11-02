В графических драйверах найдены сведения о будущих продуктах Intel: DG3, Jupiter Sound и Lunar Lake





На площадке Reddit появилась информация графических решениях и потребительских процессорах Intel следующего поколения. Эти сведения опубликовал пользователь с ником stblr, который ранее уже извлёк подробные сведения о GPU AMD Navi 21 из драйверов для macOS.

Как сообщает источник, вслед за ещё не анонсированным официально графическим решением Intel DG2 (на базе архитектуры Xe-HPG) придёт версия Intel DG3. Это будет графический процессор 13-го поколения. Пока слишком рано говорить о том, для каких задач будет использоваться данный видеочип. Тем не менее, можно предположить, что он станет основой первой реальной (современной) дискретной видеокарты Intel для настольных компьютеров. Упоминание этого GPU уже встречается в драйверах, хотя никакие его технические характеристики пока не разглашаются.

Intel Jupiter Sound якобы является графическим процессором Gen13, который придёт на смену серии Arctic Sound. Графические процессоры на базе архитектуры Xe-HP уже были продемонстрированы Intel, и они предлагают конфигурации, включающие до четырех модулей и до 2048 исполнительных блоков (Execution Unit).

Кодовое название Intel Lunar Lake также относится к графическим процессорам 13-го поколения. Предполагается, что такие видеочипы придут на смену решениям Meteor Lake, но вряд ли это состоится в ближайшем будущем. Слухи о долгосрочной поддержке сокета LGA1700 также предполагают, что Lunar Lake станет последним поколением, поддерживаемым этим сокетом.

Источник: videocardz