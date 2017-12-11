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В ночь на 14 декабря будет наблюдаться максимум метеорного потока Геминиды
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В ночь на 14 декабря будет наблюдаться максимум метеорного потока Геминиды

В ночь на 14 декабря будет наблюдаться максимум метеорного потока Геминиды

На этой неделе – в ночь с 13 на 14 декабря – можно будет наблюдать максимум метеорного потока под названием Геминиды. Это будет последний в этом году метеорный поток. При этом Геминиды входят в тройку крупнейших метеорных потоков.

Радиант потока Геминиды находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора (вторая по яркости звезда созвездия Близнецов, одна из ярчайших звёзд неба). Предположительно, поток связан с астероидом 3200 Фаэтон. Поток был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час, а в 2011 году зафиксирован всплеск до 200 метеоров в час.

Метеоры Геминид отличаются и большой яркостью, также встречается много болидов. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров относительно невысокая (около 35 км/с). Данный метеорный поток можно наблюдать почти в любой точке земного шара невооружённым взглядом. В этом году благоприятствовать наблюдению за метеорами будет неяркая убывающая Луна. Осталось лишь дождаться ясной безоблачной ночи и отъехать подальше от городских огней.

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