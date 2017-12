В ночь на 14 декабря будет наблюдаться максимум метеорного потока Геминиды

На этой неделе – в ночь с 13 на 14 декабря – можно будет наблюдать максимум метеорного потока под названием Геминиды. Это будет последний в этом году метеорный поток. При этом Геминиды входят в тройку крупнейших метеорных потоков.

Радиант потока Геминиды находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора (вторая по яркости звезда созвездия Близнецов, одна из ярчайших звёзд неба). Предположительно, поток связан с астероидом 3200 Фаэтон. Поток был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час, а в 2011 году зафиксирован всплеск до 200 метеоров в час.

Heads-up, Earthlings! The annual Geminid meteor shower has arrived, peaking overnight Dec. 13-14. It’s a good time to bundle up! Then, go outside and let the universe blow your mind! Get the details: https://t.co/PT8J9ik0cH pic.twitter.com/DygIW2f6Mg

— NASA (@NASA) 8 декабря 2017 г.