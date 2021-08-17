В Samsung Galaxy Z Fold3 используется дисплей нового типа Eco²OLED без поляризатора — со сниженным на 25% энергопотреблением

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Galaxy Z Fold3 с раскладывающимся гибким экраном стал первым в своем классе с поддержкой ввода пером (S Pen Fold Edition и S Pen Pro), но его дисплей тоже первый в своем роде — в телефоне используется панель нового поколения Eco²OLED. В данном случае Eco² подразумевает одновременно «экономичный» и «экологический».

Главное отличие технологии Eco²OLED — отсутствие стандартного поляризационного слоя между экраном и стеклом, использующегося в прошлых поколения OLED для корректного отображения черного цвета. Поляризаторы в экранах прописались давно — в далеком 2010 году этот трюк провернула Nokia с технологией ClearBlack.

Как объясняет AnandTech использование поляризатора ведет к снижению коэффициента пропускания. Поляризационный слой поглощает часть света, излучаемого панелью, и для обеспечения нужного качества необходимо повышать яркость и затрачивать больше энергии. Инженеры Samsung нашли эффективный способ полностью отказаться от поляризатора — в Eco²OLED роль поляризатора выполняет непосредственно сама панель.

Благодаря отказу от поляризатора путем внесения изменений в конструкцию панели удалось повысить коэффициент пропускания на 33%. Это позволяет увеличить яркость на 33% или снизить энергопотребление на 25% при том же уровне качества.

Также Eco²OLED упрощает внедрение подэкранных камер, делая их менее заметными и позволяя сенсорам захватывать больше света, что положительно влияет на качество снимков. Собственно, в нашем первом взгляде на Galaxy Z Fold3 мы обращали внимание на этот момент.

Наряду с LTPO-панелями, которые встречаются все чаще, новая технология сулит значительный прирост энергоэффективности и более высокую автономность будущих мобильных устройств. Но Samsung пока не делилась конкретными планами касательно распространения Eco²OLED на другие устройства Galaxy и появления таких экранов в продуктах сторонних компаний.