В составе Apple macOS начиная с версии 10.14 распространяется Bitcoin Whitepaper и загадочное фото с Острова Сокровищ в заливе Сан-Франциско

Энди Байо из Waxy пытаясь наладить работу принтера обнаружил, что PDF-копия технического описания биткоина (Bitcoin Whitepaper) по-видимому, поставлялась с каждой копией macOS, начиная с Mojave (10.14.0). Опрос знакомых, а также пользователей сети подтвердил, что документ есть во всех версиях ОС, включая актуальную macOS Ventura (13.3), но отсутствует в High Sierra (10.13) и более ранних версиях.

Если вы работаете на Mac, откройте Терминал и введите следующую команду:

open /System/Library/Image\ Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Если вы используете macOS 10.14 или более позднюю версию, PDF должен сразу открыться в режиме предварительного просмотра.

Также можете открыть Finder и нажать Macintosh HD, затем откройте папку System → Library → Image Capture → Devices. Удерживая нажатой клавишу Control, щелкните VirtualScanner.app и «Показать содержимое пакета», откройте папку Contents → Resources, затем откройте simpledoc.pdf.

В утилите Image Capture технический документ Биткойн используется в качестве образца документа для устройства под названием Virtual Scanner II, которое по умолчанию либо скрыто, либо не установлено для всех. Непонятно, почему он скрыт для некоторых и для чего именно он используется, предположительно он может активировать функцию «Импорт с iPhone».

В Image Capture выберите устройство Virtual Scanner II, если оно существует, и в разделе «Сведения» установите для параметра «Медиа» значение «Документ», а для Media DPI — «72 DPI». Вы должны увидеть превью первой страницы документа о биткоине.

Почему из всех документов в мире был выбран технический документ биткоин? Имя файла «simpledoc.pdf», его размер всего 184 КБ. Может быть, это был просто удобный, легкий многостраничный PDF-файл для целей тестирования, который никогда не предназначался для просмотра конечными пользователями.

В сети информация об этом практически отсутствует. На данный момент в результатах Google есть только пара ссылок на Virtual Scanner II или файл технического описания. А именно ветка в Твиттере от дизайнера Джошуа Диккенса от ноября 2020 года, который также заметил технический документ в формате PDF.

Еще одна странность: в папке «Ресурсы» есть файл с именем cover.jpg, используемый для тестирования типа документа «Фото». Это фотография знака в формате JPEG размером 2634×3916 пикселей, сделанная на Острове Сокровищ в заливе Сан-Франциско. В файле нет метаданных EXIF, но фотограф Томас Хоук идентифицировал его как местоположение почти идентичной фотографии, которую он снял в 2008 году.

