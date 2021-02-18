В Топ-100 аутсорсерів світу потрапило 11 IT-компаній з України (це вдвічі менше, ніж рік тому)





Міжнародна профільна асоціація IAOP випустила щорічний рейтинг кращих аутсорсерів світу «The 2021 Global Outsourcing 100». До нього увійшли відразу 11 українських IT-компаній, а також міжнародних аутсорсерів з великими офісами розробки в Україні.

Асоціація щорічно обирає кращі компанії за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, отримані компанією сертифікації та нагороди, інноваційність рішень, проекти корпоративної соціальної відповідальності.

Цього року у рейтинг «The 2021 Global Outsourcing 100» потрапили наступні українські компанії розробки ПО:

Ciklum Eleks Infopulse Innovecs Intellias Intetics Miratech N-iX NIX Program-Ace Sigma Software

Офіси в Україні також є у компаній Artezio і IBA Group.

У «The 2020 Global Outsourcing 100» входять не тільки постачальники послуг в області розробки, а й компанії, що надають аудиторські та консультаційні послуги. У 2021 році в рейтинг увійшли три компанії-адвайзера з офісом в Україні:

Deloitte EY KPMG

Нагадаємо, що в минулому році до світового рейтингу топ-100 кращих аутсорсерів The Global Outsourcing 100 потрапили одразу 20 компаній, так чи інакше пов’язаних з Україною. При цьому 7 з 20 компаній мають офіси в Україні, а решта 13 компаній є українськими.

Джерело: AIN.UA, IAOP