В Украине открылась онлайн-библиотека аудиокниг на украинском языке «Слухай»

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Сегодня, 20 декабря 2018 года, заработала онлайн-библиотека «Слухай» с аудиокнигами на украинском языке. На этом ресурсе собрана классическая украинская проза и поэзия, которую начитывают известные украинские актеры, ведущие, музыканты, студенты. «Слухай» — полностью бесплатна и со временем будет пополняться новыми книгами, также вскоре в библиотеке появятся и украинские переводы мировой литературы.

«Слухай» (lib.sluhay.com.ua) – это проект «Типичного Киева» совместно с Институтом журналистики Киевского университета им. Бориса Гринченко. Над проектом работали год, за это время озвучили около 115 книг. Проект реализован в рамках общественного бюджета Киева, сообщает издание AIN.UA.

Разработчик Макс Фрай, который занимался идеей и технической реализацией «Слухай», отметил, что уже два года поддерживает свою библиотеку аудиокниг, и когда появилась возможность поучаствовать в проекте городских бюджетов, он сразу же решил реализовать такой проект.

«Это и популяризация нашего языка, и удобство. Тем более, что опыт и понимание того, как нужно слушать книги и как их удобно слушать, уже есть. Проект рассчитан на все возрастные категории. Дети смогут слушать произведения литературы по пути в школу, например. Возможно, тексты, озвученные популярными людьми, будут их как-то мотивировать слушать нашу классику», – говорит разработчик.

Сейчас на сайте «Слухай» доступны произведения украинских классиков литературы: Ивана Франко, Леси Украинки, Ольги Кобылянской, Максима Рыльского, Олены Телиги, Дмитрия Павлычко, Панаса Мирного, Валерьяна Пидмогильного и других.

В озвучке участвовали многие известные украинцы: Богдан Бенюк, Даша Астафьева, Валерий Харчишин, Женя Бардаченко (Jay DILEMMA), Алексей Супрун (Петро Бампер), Ирина Хоменко, Полина Ткач и другие.

«Мы получили огромное количество предложений по озвучке книг, всем понравился проект, все хотят поучаствовать. От обычных людей без опыта в этом, до профессиональных актеров», – рассказывает разработчик.

По его словам, библиотека навсегда останется бесплатной, и в идеале команда хотела бы построить платформу краудфандинга по озвучиванию книг, чтобы пользователи сами голосовали за книги и донатили актерам на выбор.

Источники: Слухай, AIN.UA