В Украине запустили сайт для сбора информации о нанесенном ущербе аграрному сектору от войны с россией

Ассоциация «Український клуб аграрного бізнесу» при поддержке Минагрополитики создала электронную платформу для сбора информации о нанесенном ущербе аграрному сектору Украины. Ее создать с целью четкого понимания географии и размера ущерба ассоциация.

С помощью онлайн-инструмента предприятия (фермеры, хозяйства, сельхозпредприятия) могут подать заявку и сообщить о нанесенном им ущербе для обработки органами государственной власти с целью дальнейшего возмещения и компенсаций.

Виды имущества, которые можно фиксировать как разрушенные, похищенные или поврежденные:

земельные участки;

инфраструктурные объекты;

сельскохозяйственная техника;

грузовые и легковые автомобили;

запасы ресурсов;

оборудование и оборудование;

продукция животноводства и растениеводства:

Зафиксировать ущерб можно по этой ссылке.

«Война, которую развязала россия против Украины, поставила под угрозу продовольственную безопасность мира. Враг намеренно минует поля, мощности, угоняет и подрывает сельскохозяйственную технику, зерно, уничтожает объекты аграрной инфраструктуры. Для скорейшего восстановления аграрного потенциала Украины важным шагом является именно фиксация и документирование нанесенного ущерба, их оценка». пресс-служба Минагрополитики

2 июня Reuters со ссылкой на украинское посольство в Бейруте (Ливан) сообщило, что за три месяца полномасштабного вторжения россия вывезла только в Сирию более 100 тысяч тонн зерна, украденного в Украине. Учитывая международные цены на пшеницу, этот объем стоит более 40 миллионов долларов.