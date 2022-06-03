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В Украине запустили сайт для сбора информации о нанесенном ущербе аграрному сектору от войны с россией

В Украине запустили сайт для сбора информации о нанесенном ущербе аграрному сектору от войны с россией

Ассоциация «Український клуб аграрного бізнесу» при поддержке Минагрополитики создала электронную платформу для сбора информации о нанесенном ущербе аграрному сектору Украины. Ее создать с целью четкого понимания географии и размера ущерба ассоциация.

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С помощью онлайн-инструмента предприятия (фермеры, хозяйства, сельхозпредприятия) могут подать заявку и сообщить о нанесенном им ущербе для обработки органами государственной власти с целью дальнейшего возмещения и компенсаций.

Виды имущества, которые можно фиксировать как разрушенные, похищенные или поврежденные:

  • земельные участки;
  • инфраструктурные объекты;
  • сельскохозяйственная техника;
  • грузовые и легковые автомобили;
  • запасы ресурсов;
  • оборудование и оборудование;
  • продукция животноводства и растениеводства:

Зафиксировать ущерб можно по этой ссылке.

«Война, которую развязала россия против Украины, поставила под угрозу продовольственную безопасность мира. Враг намеренно минует поля, мощности, угоняет и подрывает сельскохозяйственную технику, зерно, уничтожает объекты аграрной инфраструктуры.

Для скорейшего восстановления аграрного потенциала Украины важным шагом является именно фиксация и документирование нанесенного ущерба, их оценка».

пресс-служба Минагрополитики

2 июня Reuters со ссылкой на украинское посольство в Бейруте (Ливан) сообщило, что за три месяца полномасштабного вторжения россия вывезла только в Сирию более 100 тысяч тонн зерна, украденного в Украине. Учитывая международные цены на пшеницу, этот объем стоит более 40 миллионов долларов.


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