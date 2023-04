Valve выпустила Proton 8 — полную совместимость с Linux получили еще около 20 игр, включая Forspoken и Dead Space Remake

Valve выпустила Proton 8, релиз ПО позволил добавить в Linux поддержку многих современных игр из библиотеки Steam. Proton – слой совместимости, разработанный Valve, который позволяет играть в игры Windows на Linux. Это набор программного обеспечения, которое расширяет функциональность Wine. Слой основан на Vulkan API, который обеспечивает высокую производительность и низкое потребление ресурсов, что делает его хорошим выбором для игр.

Proton 8.0 is now available with many changes. Our biggest rebase to date! Note: it requires a GPU with Vulkan 1.3 support. Experimental-8.0 will follow sometime this week. pic.twitter.com/wzGClZyIGE

— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) April 17, 2023