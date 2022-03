Ведущие VPN-сервисы блокируют пропагандистские российские сайты и раздают украинцам промокоды к программам для защиты и атак

Крупнейшие VPN-сервисы начали фильтрацию трафика и блокируют пропагандистские сайты агрессора, сообщает Национальная полиция. KeepSolid, ProtonVPN, TunnelBear и Windscribe заблокировали VPN-серверы в Украине, которые можно было бы использовать для атак внутри страны.

В общей сложности более десятка VPN-сервисов сотрудничают в киберполицией Украины, предупреждая о DDoS-атаках на украинские веб-ресурсы.

VPN-сервисы Proton и KeepSolid дополнительно переводят до 30% дохода на нужды украинской армии.

TunnelBear предоставил украинским пользователям 100 ГБ трафика бесплатно. Это позволит не только безопасно пользоваться интернетом, но и атаковать сайты агрессора.

We’ve temporarily removed our Ukraine servers in order to ensure our users remain safe.

Anyone connecting from Ukraine will now receive 100GB of data when using TunnelBear however, and can still connect to other tunnels in order to remain protected.

Slava Ukraini. pic.twitter.com/TsDP5bHGHs

— TunnelBear (@theTunnelBear) March 2, 2022