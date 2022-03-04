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Ведущие VPN-сервисы блокируют пропагандистские российские сайты и раздают украинцам промокоды к программам для защиты и атак

Ведущие VPN-сервисы блокируют пропагандистские российские сайты и раздают украинцам промокоды к программам для защиты и атак

Крупнейшие VPN-сервисы начали фильтрацию трафика и блокируют пропагандистские сайты агрессора, сообщает Национальная полиция. KeepSolid, ProtonVPN, TunnelBear и Windscribe заблокировали VPN-серверы в Украине, которые можно было бы использовать для атак внутри страны.

В общей сложности более десятка VPN-сервисов сотрудничают в киберполицией Украины, предупреждая о DDoS-атаках на украинские веб-ресурсы.

VPN-сервисы Proton и KeepSolid дополнительно переводят до 30% дохода на нужды украинской армии.

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TunnelBear предоставил украинским пользователям 100 ГБ трафика бесплатно. Это позволит не только безопасно пользоваться интернетом, но и атаковать сайты агрессора.

KeepSolid предоставил годовую подписку на VPN Unlmited по промокоду StopRussianAggression.

Ранее украинский разработчик MacPaw начал раздачу годовой подписку на ClearVPN для успешных атак на ресурсы врага.


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