Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Про віртуальні активи», який легалізує криптовалюти в Україні





8 вересня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому базовий законопроєкт № 3637 про «Про віртуальні активи», який має легалізувати криптовалюти в Україні та остаточно врегулювати операції з ними. Зокрема, він визначає правовий статус віртуальних активів, а також надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. За відповідний законопроєкт проголосували 276 народних депутатів.

В Україні з квітня 2020 року діє закон про фінмоніторинг. Серед іншого, він ввів перевірку операцій з криптовалютами на суму понад 30 тис. грн, а також блокування криптогаманців та конфіскацію криптовалюти за порушення. Водночас статус криптовалют та порядок операцій з ними законодавчо до цього моменту не було врегульовано — цю прогалину покликаний заповнити 3637. Наприкінці минулого року законопроєкт пройшов перше читання, на початку березня 2021 року ініціативу підтримав Нацбанк, а наприкінці квітня профільний комітет рекомендував ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та в цілому. І ось зараз це відбулось.

В Україні термін «криптовалюта» в нормативних документах використовуватись не буде, проте це буде один з видів віртуальних активів. Закон формує правове поле ринку віртуальних активів (правовий статус, класифікація, права власності та інші ключові юридичні дефініції) та адаптує рекомендації FATF щодо фінансового моніторингу ринку віртуальних активів. Також документ визначає регулятора ринку — ним стане Мінцифра (в окремих випадках НБУ та НКЦПФР) та перелік професійних постачальників послуг віртуальних активів та їх реєстрацію.

Після набуття законом чинності міжнародні компанії (читай: міжнародні біржі, на яких проводяться торги віртуальними активами) зможуть легально реєструвати блокчейн-бізнес в Україні. Банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах, а держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на свої сторінці в Telegram повідомив, що щоденний оборот віртуальних активів в Україні становить близько 1 млрд грн та підкреслив, що наразі це все знаходиться в «тіні» і не оподатковується. Він також зазначив, що на сьогодні лише кілька країн у світі легалізували криптоактиви — Німеччина, Люксембург, Сінгапур.

«Легалізація віртуальних активів сприятиме активній реєстрації криптокомпаній в Україні. Зокрема, ухвалення профільного законодавства стимулюватиме залучення на український ринок іноземних бірж, що стане потужним стимулом для подальшого розвитку криптосфери в Україні. Банки відкриватимуть для них рахунки та проводитимуть операції з новим класом активів. Впевнений, що суспільство, бізнес та держава всебічно виграють від легалізації нового сектору економіки», Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT

Законопроєкт № 3637 — базовий (грубо кажучи, він визначає статус криптоактивів та дозволяє операції з ними). Тепер законодавці повинні внести зміни до цивільного та податкового кодексів, а також розробити необхідні підзаконні акти, в яких пропишуть конкретні правила, механізми та особливості оподаткування операцій з криптовалютами. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцева уточнив, що це планують зробити протягом року.

За даними Chainalysis, Україна у 2020 році увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні та топ-5 рейтингу глобального індексу використання криптоактивів.