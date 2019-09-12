Водяной пар и, возможно, дождь: астрономы обнаружили следы воды в атмосфере далёкой экзопланеты





Астрономы обнаружили водяной пар в атмосфере планеты, которая примерно вдвое больше по размеру, чем Земля. K2-18b – самая маленькая экзопланета с атмосферным водяным паром, когда-либо обнаруженная людьми и, вполне возможно, что там есть даже облака, и идут дожди. Это делает её одним из лучших кандидатов в продолжающемся поиске внеземной жизни за пределами Солнечной системы.

Вода является самым важным компонентом для жизни на нашей планете. В равной степени это может иметь решающее значение для жизни, которая существует и в другом месте Вселенной. Ранее исследователи уже находили молекулы воды возле экзопланет, но эти планеты были непригодными для жизни, поскольку являлись газообразными, а их размеры были сопоставимы с размерами Юпитера или Нептуна. K2-18b почти в девять раз тяжелее Земли, она вращается вокруг своей звезды, находясь в обитаемой зоне, где температура позволяет водяному пару скапливаться на поверхности планеты. Это очень похоже на те условия, которые мы имеем на нашей планете. Однако эксперты считают маловероятным каменистую поверхность K2-18b из-за её размера и массы. Она может иметь твёрдую поверхность, но очень протяжённую атмосферу, либо представляет собой огромный всепланетный океан.

Экзопланета K2-18b впервые была обнаружена в 2015 году космическим телескопом «Кеплер», который сейчас находится на расстоянии более 100 млн км от Земли. Следующие два года астрономы наблюдали за ней с помощью телескопа «Хаббл», подробно изучая атмосферу планеты и химические вещества, которые её окружают. Это очень сложный процесс, подобный тому, если бы вы наблюдали за источником света в Лондоне, находясь в Нью-Йорке.

Но астрономам повезло – атмосфера K2-18b простирается далеко в космос. Ведущий автор исследования Бьорн Беннеке (Björn Benneke) утверждает, что K2-18b немного похожа на гибридную планету, которая, возможно, имеет каменистое ледяное ядро, но в таком случае большая часть её объема – это газ. Кроме того, она вращается вокруг красного карлика, который не излучает столько света, как наше Солнце. Беннеке и его команда наблюдали за планетой, когда она проходила вокруг своей звезды восемь раз, что позволило им обнаружить водяной пар в атмосфере K2-18b. Это подтвердили и учёные из Университетского колледжа Лондона, которые проанализировали полученные их коллегами данные.

Следующий шаг – узнать больше о том, как выглядит K2-18b и что ещё находится в её атмосфере. Но эту информацию можно будет получить, когда появятся более мощные телескопы, например, «Джеймс Уэбб», который станет самой продвинутой космической обсерваторией после запуска в 2021 году.

Источник: The Verge