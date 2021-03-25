Вот как работает сенсорный переключатель режимов езды в обновленных Tesla Model X/S





В конце января Tesla представила рестайлинговые версии электрокаров Model S и Model X. Одной из главных их особенностей является обновленное рулевое колесо, которое может иметь привычную круглую форму или же U-образную, напоминающую штурвал болида Формулы-1. В любом случае, какой бы руль не выбрал владелец автомобиля, на него будут вынесены сенсорные кнопки с функциями, которые ранее включались при помощи подрулевых рычагов.

Tesla также убрала рычаг, который переключал режимы езды электрокара: паркинг, задняя передача, нейтраль, движение (PRND). Компания заявила, что данный процесс будет автоматизирован, автомобиль сможет самостоятельно распознавать какой режим необходимо включить. Например, если электрокар припаркован перед стеной, он ее распознает и включит заднюю передачу.

Однако, вместе с тем Tesla пообещала и альтернативный вариант переключения режимов при помощи сенсорного дисплея. И теперь появилось видео, которое демонстрирует каким образом водителю придется это делать.

Ok, so this is how u change gears on the new S/X 🤔😎@elonmusk @tesla pic.twitter.com/dXtsSzQBAS — Michael Hsu (@hsumacher) March 24, 2021

Вместо того, чтобы нажимать на кнопки, водителю необходимо будет тапнуть и потянуть вверх (для режима Drive) или вниз (для режима Reverse) небольшую машинку, изображенную в левой части экрана. Режим нейтраль спрятана более глубоко в меню. А вот как включать режим парковки пока не ясно.

Илон Маск заявляет, что сенсорное управление является запасным вариантом, ведь электрокары будут автоматически переключать режимы за вас. «Автомобиль определяет направление движения, основываясь на препятствиях, которые он видит, контекст и навигацию. После того, как вы поездите без рычага переключения режимов, он начнет вас раздражать, когда вы вернетесь обратно к варианту с рычагом», — отметил глава Tesla.

Источник: The Verge