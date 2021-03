Вот как работает сенсорный переключатель режимов езды в обновленных Tesla Model X/S

В конце января Tesla представила рестайлинговые версии электрокаров Model S и Model X. Одной из главных их особенностей является обновленное рулевое колесо, которое может иметь привычную круглую форму или же U-образную, напоминающую штурвал болида Формулы-1. В любом случае, какой бы руль не выбрал владелец автомобиля, на него будут вынесены сенсорные кнопки с функциями, которые ранее включались при помощи подрулевых рычагов.

Tesla также убрала рычаг, который переключал режимы езды электрокара: паркинг, задняя передача, нейтраль, движение (PRND). Компания заявила, что данный процесс будет автоматизирован, автомобиль сможет самостоятельно распознавать какой режим необходимо включить. Например, если электрокар припаркован перед стеной, он ее распознает и включит заднюю передачу.

Однако, вместе с тем Tesla пообещала и альтернативный вариант переключения режимов при помощи сенсорного дисплея. И теперь появилось видео, которое демонстрирует каким образом водителю придется это делать.

Ok, so this is how u change gears on the new S/X 🤔😎@elonmusk @tesla pic.twitter.com/dXtsSzQBAS

— Michael Hsu (@hsumacher) March 24, 2021