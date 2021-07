Выход игры Ghostwire: Tokyo (эксклюзив Microsoft для PS5) задерживается до 2022 года

Выход игры Ghostwire: Tokyo от японской студии Tango Gameworks откладывается до начала 2022 года. Tango Gameworks опубликовала эту новость в твиттере, сообщив, что в ближайшие месяцы предоставит больше информации об этом проекте. Раньше игру планировали выпустить осенью 2021 года.

An update on Ghostwire: Tokyo from @TangoGameworks: pic.twitter.com/hK3TF23A8o

— Ghostwire: Tokyo (@playGhostwire) July 13, 2021