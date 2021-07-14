Выход игры Ghostwire: Tokyo (эксклюзив Microsoft для PS5) задерживается до 2022 года





Выход игры Ghostwire: Tokyo от японской студии Tango Gameworks откладывается до начала 2022 года. Tango Gameworks опубликовала эту новость в твиттере, сообщив, что в ближайшие месяцы предоставит больше информации об этом проекте. Раньше игру планировали выпустить осенью 2021 года.

«Мы хотим, чтобы игра была в ваших руках как можно скорее, чтобы вы могли оценить незабываемую версию наводненного призраками Токио, над созданием которого мы усердно трудились. В то же время мы в Tango уделяем особое внимание защите здоровья каждого», — говорится в заявлении. «Наше новое окно выпуска даст нам время воплотить мир Ghostwire в жизнь, как мы всегда его представляли».

Игра Ghostwire: Tokyo была анонсирован на выставке E3 2019, а её игровой процесс впервые был представлен в июне 2020 года, когда Sony рекламировала игру как эксклюзивную для PlayStation 5 (и ПК). Спустя несколько месяцев Microsoft приобрела ZeniMax, материнскую компанию Tango Gameworks, в результате чего Ghostwire: Tokyo стала одной из двух игр, принадлежащих Microsoft, но изначально эксклюзивных для PlayStation. Другой эксклюзив, Arkane’s Deathloop, также был отложен, но его релиз запланирован на сентябрь.

События Ghostwire: Tokyo развиваются в Токио, который был захвачен призраками и почти обезлюдел. Исполнительным продюсером проекта является основатель Tango Gameworks Синдзи Миками, также ответственный за The Evil Within и Resident Evil. Первоначальный креативный директор Икуми Накамура ушла из Tango Gameworks вскоре после первоначального анонса игры. Позже она заявила, что её уход был вызван проблемами со здоровьем.

Источник: The Verge