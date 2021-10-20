CD Projekt Red перенесла на 2022 год релиз обновлений Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 для PS5 и Xbox Series X|S

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Еще в начале сентября во время очередного финансового отчета геймстудия CD Projekt Red обещала выпустить некстген-обновления для игр Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt до конца текущего года. Однако буквально только что разработчики сообщили, что релиз апдейтов состоится не ранее 2022 года.

IMPORTANT PRODUCTION UPDATE pic.twitter.com/KOnaIVOt4v — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 20, 2021

Компания заявила, что прислушалась к мнению команд разработки обеих игр и решила перенести релиз обновлений, в итоге, апдейт для Cyberpunk 2077 теперь планируют выпустить в первом квартале 2022 года, а апдейт The Witcher 3: Wild Hunt — во втором квартале 2022 года.

Очевидно, что в CD Projekt Red весьма серьезно отнеслись к ситуации с проблемным запуском Cyberpunk 2077, решив на этот раз не выпускать достаточно сырой продукт, а выделить достаточно времени на его доведение до играбельного состояния.

Источник: The Verge