Вышла третья бета-версия Android P, релиз финальной версии ожидается в августе

Google выпустила Android P Beta 3 (Developer Preview 4). Предполагается, что эта версия ОС является почти окончательным вариантом Android P. Вице-президент компании Дейв Берк уже назвал её «ранним кандидатом на релиз, который приближает к тому, что мы увидим в финальной версии Android P».

Каких-либо новых функций в обновлении не содержится. По крайней мере, в блоге компании Google об этом ничего не сказано. По словам Дейва Берка, Android P Beta 3 включает июльский патч безопасности, последние исправления ошибок и различные оптимизации, поэтому текущий апдейт, скорее всего, имеет значение только для разработчиков. Поскольку работа над всеми API была завершена ещё в Beta 2, они могут приступить к тестированию своих приложений в том виде, как оно будет выглядеть в финальной версии Android P.

У Google ещё есть месяц или даже почти два до релиза новой версии Android, который должен состояться в августе этого года. За это время, согласно официальному графику выхода сборок, нас ожидает ещё одна «бета». 19 июля команда Android проведёт открытое интервью в формате Reddit AMA (Ask Me Anything), на котором постарается ответить на все технические вопросы, касающиеся Android P Beta 3.

Установить Android P Beta 3 пока могут только участники программы бета-тестирования, владеющие смартфонами Pixel первого и второго поколений.

