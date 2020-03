Вышла демо-версия игры Final Fantasy VII Remake, первые отзывы достаточно положительные

Владельцам игровой консоли Sony PlayStation 4 внезапно стала доступна возможность опробовать демо-версию игры Final Fantasy VII Remake. Компания Square Enix без предварительных уведомлений добавила проект в PlayStation Store.

Игра Final Fantasy VII Remake была анонсирована ещё в 2015 году. После недавнего переноса ожидалось, что она станет доступной игрокам с 10 апреля. Но благодаря невиданной щедрости разработчика, опробовать первую главу игры особо жаждущие пользователи могут уже сейчас – за месяц до официального релиза. Как видно из названия, новинка представляет собой римейк Final Fantasy VII, выпущенной ещё в 1997 года для PlayStation. Эту игру некоторые считают самой популярной японской RPG всех времен. Однако следует отметить, что игра Final Fantasy VII Remake, которая выйдет в апреле, не является полной историей. Она будет охватывать только начальный раздел Midgar оригинального проекта. Компания Square Enix пока не уточнила, сколько «эпизодов» она планирует разработать.

We’ve just released the free #FinalFantasy VII Remake demo on PlayStation Store.

What are you waiting for? Download it now and experience the beginning of the story for yourself! #FF7R

👉 https://t.co/Gi4onqN0Cb pic.twitter.com/rX0ELUINHO

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 2, 2020