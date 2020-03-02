Вышла демо-версия игры Final Fantasy VII Remake, первые отзывы достаточно положительные





Владельцам игровой консоли Sony PlayStation 4 внезапно стала доступна возможность опробовать демо-версию игры Final Fantasy VII Remake. Компания Square Enix без предварительных уведомлений добавила проект в PlayStation Store.

Игра Final Fantasy VII Remake была анонсирована ещё в 2015 году. После недавнего переноса ожидалось, что она станет доступной игрокам с 10 апреля. Но благодаря невиданной щедрости разработчика, опробовать первую главу игры особо жаждущие пользователи могут уже сейчас – за месяц до официального релиза. Как видно из названия, новинка представляет собой римейк Final Fantasy VII, выпущенной ещё в 1997 года для PlayStation. Эту игру некоторые считают самой популярной японской RPG всех времен. Однако следует отметить, что игра Final Fantasy VII Remake, которая выйдет в апреле, не является полной историей. Она будет охватывать только начальный раздел Midgar оригинального проекта. Компания Square Enix пока не уточнила, сколько «эпизодов» она планирует разработать.

We’ve just released the free #FinalFantasy VII Remake demo on PlayStation Store. What are you waiting for? Download it now and experience the beginning of the story for yourself! #FF7R 👉 https://t.co/Gi4onqN0Cb pic.twitter.com/rX0ELUINHO — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 2, 2020



Отметим, в интернете уже можно найти первые отзывы и впечатления от Final Fantasy VII Remake. Как оказалось, несмотря на тот факт, что в игре доступен только первый раздел Midgar, он стал более масштабным. Теперь он соответствует «номерной части Final Fantasy», хотя в оригинальной игре 1997 года на его прохождение требовалось всего около 5 часов. Например, фрагмент игрового процесса, который в оригинальной игре занимал всего несколько минут, в римейке длится почти час. Разработчики добавили новые детали, которых не было в оригинальной игре. Благодаря этому исследовать город должно быть интересно даже тем игрокам, кто уже прошёл Final Fantasy VII раньше. Разработчики ранее обещали реализовать в Remake много нового контента вроде побочных заданий и локаций.

Опробовавшие игру журналисты похвалили боевую систему. По их словам, она хорошо адаптирована для новичков серии, но в то же время и должна порадовать фанатов оригинала. В Final Fantasy VII Remake доступны два режима управления в битве. В первом игрок сам управляет персонажем, перемещается по полю боя, наносит удары, уклоняется и блокирует. В любой момент можно вызвать активную паузу и выбрать способности из специального меню. В Classic Mode герои самостоятельно перемещаются и атакуют. Игрок при этом лишь может выбирать, какие умения и заклинания будут применять герои при заполнении шкалы ATB. Этот режим игра также называет «Лёгким».

Геймплей за каждого персонажа ощущается по-разному — и, как отметили журналисты, все герои играются одинаково интересно. Впрочем, с точки зрения сюжета протагонистом всё равно остаётся Клауд — исследование мира происходит с его перспективы.

В конечном итоге журналисты оказались довольны тремя часами ремейка. По их мнению, волноваться не за что: бои в игре увлекают, а сюжет сохранил все свои достоинства.

Источник: The Verge, DTF