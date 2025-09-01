Игрок случайно прошел Cyberpunk 2077 без улучшений киберимплантов

Парень случайно узнал, что Cyberpunk 2077 можно пройти без всякого улучшения имплантов.

Пользователь Reddit рассказал, что его брат прошел всю игру исключительно со стартовыми киберимплантами. Оказалось парень просто не разобрался, что импланты можно менять и прокачивать. То есть он не планировал делать челлендж или проверить игру на вариативность, а просто понял не механику.

Пользователь удивился, что для прохождения основной сюжетной линии можно игнорировать улучшение имплантов. Парню удалось закрыть всю сюжетку, в том числе и финальную битву против Адама Смэшера. Победить босса получилось с шестой попытки — без замедления времени, без дополнительных модификаций тела, без знаменитых клинков или бронированных рук. Только V с базовым набором стартовых имплантов.

«Бро играл просто в punk 2077», — стали насмехаться в комментариях.

При этом подобное прохождение Cyberpunk 2077 не является чем-то новым для фанатов — на YouTube это отдельный формат челленджей, который добирается даже на DLC Phantom Liberty. Хотя в комментариях указывали, что на самом деле это не трудно. Другой игрок с помощью модов убрал оптику Kiroshi и стандартный имплант руки Ballistic Coprocessor, а затем спокойно прошел игру.

Один из примеров челленджа, где проходили Cyberpunk 2077 как обычный человек

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

В комментариях также напомнили, что интерфейс игры далеко не всегда объясняет механики должным образом. Поэтому ситуация, когда новичок просто не трогает систему киберимплантов, выглядит вполне реальной. Однако учитывая название игры — было трудно не догадаться, что для чего-то была нужна эта функция. По крайней мере у него будет шанс исправиться с первой попытки в Cyberpunk 2, которая находится на стадии препродакшена. В настоящее время CD Projekt RED увеличивает командучтобы ониеще больше внимания уделили окружению и второй город, похожий на «Чикаго, что пошло наперекосяк»«.

Источник: The Gamer