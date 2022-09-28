Загадочные 34-ядерные процессоры Intel Raptor Lake на пластине с презентации

На выставке Innovation 2022 в Сан-Хосе была замечена пластина Intel, состоящая из чипов Raptor Lake. Более тщательное изучение показало, что пластина содержит 34-ядерные процессоры. Журналистам Tom’s Hardware показалось, что такая пластина находилась там непреднамеренно. Компания Intel уже анонсировала процессоры Raptor Lake, но 34-ядерной модели среди них не значится.

При взгляде на пластину очевидно, что кристаллы больше, чем таковые у настольных процессоров Intel 13-го поколения. После обсуждения с персоналом стенда сотрудники Intel обнаружили этикетку на диске и поняли, что это пластина с невыпущенными CPU.

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Пристальный взгляд на пластину обнаружил и другие несоответствия стандартным процессорам Raptor Lake. Ядра не выровнены по горизонтали в два ряда. Кроме того, 34 ядра кажутся связанными сеткой, как в моделях Ice Lake, а не знакомой кольцевой шиной. Можно разглядеть восемь контроллеров памяти DDR5 и то, что похоже на блоки UPI, которых нет в стандартных моделях для настольных ПК.

После некоторого обсуждения с персоналом стенда и предположений, что это были процессоры Ice Lake, один из сотрудников показал нам доказательство того, что кристалл был из настоящего кремния Raptor Lake — на задней части держателя кристалла есть наклейка, которая ясно именует процессоры.

Этот кристалл выглядит слишком большим для установки в сокет LGA 1700. Это означает, что процессор, скорее всего, предназначен для рынка рабочих станций.

34 отдельных ядра, связанные сеткой, вероятно, являются производительными ядрами (p-ядрами). Конструкция не включает в себя четырехъядерные кластеры экономичных ядер. Напоминаем, что конфигурация для Intel Core i9-13900K включает восемь p-ядер и 16 e-ядер.