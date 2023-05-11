Жесткие диски «вымрут» в 2028 году — Pure Storage

Компания Pure Storage, производящая твердотельные хранилища для серверов и облачных хранилищ считает, что HDD перестанут продаваться к 2028 году. Прогноз компании, бизнесом которой являются SSD, может быть тенденциозным, однако проливает свет на факторы, ведущие к закату эры HDD.

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Шон Розмарин, вице-президент по исследованиям и разработкам компании, считает, что HDD в сфере хранения данных зажаты в «клещах», которые вскоре приведут к их исчезновению. С одной стороны HDD «выдавливает» высокая стоимость электроэнергии и проблемы с ее доступностью, с другой – продолжается снижение стоимости 1 ТБ твердотельной памяти. Предприятия учитывают показатель TCO – общую стоимость владения. Совокупность всех эксплуатационных расходов постепенно складывается не в пользу магнитных накопителей.

Pure Storage утверждает, что около 3% мирового энергопотребления приходится на центры обработки данных. Треть от этого количества – непосредственная работа накопителей. Замена вращающихся жестких дисков SSD позволит снизить потребление накопителей на 80-90%. Некоторые страны устанавливают квоты на энергопотребление, менее энергоэффективные проекты имеют меньше шансов реализоваться в них.

Рядовые потребители всё чаще склоняются к SSD из-за скорости их работы. Современные игры используют высокое разрешение и огромные бесшовные уровни, что ведет к использованию множества файлов большого размера. Кроме того, твердотельные накопители не шумят (если на них нет активного охлаждения, которого всё больше в последнее время) и гораздо более устойчивы к механическим повреждениям. В то же время низкая стоимость 1 ТБ на HDD, а также возможность размещения быстрого кеша на SSD склоняет многих к гибридным решениям.

В 2022 году поставки жестких дисков уменьшились почти вдвое, некоторые исследования отмечают падение на треть в годовом исчислении. Это печальный факт для их производителей, но всё же предсказание о полном «вымирании» HDD за пять лет выглядят предвзятым. По данным Blocks & Files, пока ни один большой ЦОД не сигнализировал о переходе с HDD на SSD, а значит нет практического подтверждения прогноза.

Источники: Tom’s Hardware, Blocks & Files