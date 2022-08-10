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Експорт IT-послуг в Україні продовжує зростати — за перше півріччя 2022 року надійшло $3,74 млрд (на 23% більше ніж торік)

Експорт IT-послуг в Україні продовжує зростати — за перше півріччя 2022 року надійшло $3,74 млрд (на 23% більше ніж торік)

З початку повномасштабної війни IT-індустрія України забезпечує стабільний приплив валютних надходжень (попри суперечливу політику Нацбанку з множинними курсами) та є єдиною галуззю, що зростає з початку 2022 року. Наразі ця позитивна тенденція лишається незмінною, що підтверджує новий звіт асоціації «ІТ Ukraine».

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Так, за даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить $3,74 млрд — на 23% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.

Експорт IT-послуг в Україні продовжує зростати — за перше півріччя 2022 року надійшло $3,74 млрд (на 23% більше ніж торік)

Водночас показники експорту за червень свідчать про зниження темпів зростання у порівнянні з двома попередніми воєнними місяцями. Вірогідними чинниками таких тенденцій стали зміни валютної політики НБУ в травні, невизначеність термінів запровадження нових процедур щодо можливості бронювання ІТ-спеціалістів та їх тимчасового виїзду у закордонні відрядження.

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Як держава планує стимулювати розвиток IT в Україні

Український уряд з очевидних причин робить величезну ставку на IT у стратегії економічного відновлення на розвитку країни. Одна із головних цілей — збільшення частки IT у ВВП країни з нинішніх 4% до 10% до 2024 року. Значна роль у досягненні цієї мети відведена «Дія.City» та різним урядовим ініціативам, зокрема й згаданій вище програмі «Старт в ІТ» — всього на це виділять 1,8 млрд грн, щоб навчити 60 тис. українців. На цьому тижні Мінцифри та Binance почали приймати заявки на безоплатне навчання IT-спеціальностям за державною програмою IT Generation — у цьому пілотному проєкті опанувати нову спеціальність зможуть близько 1 тисячі українців. Окрім того, з 1 вересня 2022 року на українські школи чекає пілотне впровадження оновленої програми з інформатики для всіх класів.


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