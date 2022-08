Експорт IT-послуг в Україні продовжує зростати — за перше півріччя 2022 року надійшло $3,74 млрд (на 23% більше ніж торік)

З початку повномасштабної війни IT-індустрія України забезпечує стабільний приплив валютних надходжень (попри суперечливу політику Нацбанку з множинними курсами) та є єдиною галуззю, що зростає з початку 2022 року. Наразі ця позитивна тенденція лишається незмінною, що підтверджує новий звіт асоціації «ІТ Ukraine».

Так, за даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить $3,74 млрд — на 23% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.

Водночас показники експорту за червень свідчать про зниження темпів зростання у порівнянні з двома попередніми воєнними місяцями. Вірогідними чинниками таких тенденцій стали зміни валютної політики НБУ в травні, невизначеність термінів запровадження нових процедур щодо можливості бронювання ІТ-спеціалістів та їх тимчасового виїзду у закордонні відрядження.

Як держава планує стимулювати розвиток IT в Україні

Український уряд з очевидних причин робить величезну ставку на IT у стратегії економічного відновлення на розвитку країни. Одна із головних цілей — збільшення частки IT у ВВП країни з нинішніх 4% до 10% до 2024 року. Значна роль у досягненні цієї мети відведена «Дія.City» та різним урядовим ініціативам, зокрема й згаданій вище програмі «Старт в ІТ» — всього на це виділять 1,8 млрд грн, щоб навчити 60 тис. українців. На цьому тижні Мінцифри та Binance почали приймати заявки на безоплатне навчання IT-спеціальностям за державною програмою IT Generation — у цьому пілотному проєкті опанувати нову спеціальність зможуть близько 1 тисячі українців. Окрім того, з 1 вересня 2022 року на українські школи чекає пілотне впровадження оновленої програми з інформатики для всіх класів.