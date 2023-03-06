CEO HTC: «Apple може випустити гарнітуру змішаної реальності вже у 2023 році, але ми не боїмося конкуренції»

Співзасновниця та генеральна директорка HTC Шер Вонг виступила на Всесвітньому мобільному конгресі (MWC) в Барселоні та заявила, що Apple «дуже скоро» випустить власну гарнітуру змішаної реальності.

Змішана реальність (MR) — це технологія, яка пов’язує фізичний та цифровий світи.

«Думаю, що реліз може відбутися у середині або пізніше цього року», — заявила Вонг, додавши, що Apple може надати перевагу саме такому пристрою, а не AR-окулярам.

Повідомляється, що Apple призупинила плани з виробництва AR-окулярів. Уже давно ходять чутки, що компанія зосередилась на створенні власних технологій віртуальної та доповненої реальності. Марк Гурман з Bloomberg у січні повідомляв, що, ймовірно, навесні Apple випустить гарнітуру змішаної реальності.

Компанія з Купертіно, дійсно, часто відкладає впровадження деяких тенденцій чи нових функцій до їхнього релізу в інших компаніях. Наприклад, iPhone отримав камеру з двома об’єктивами лише у 2017 році — після того, як трьома роками раніше HTC представила таку у своєму смартфоні HTC One M8.

«Apple завжди була дуже обережна. Ринок наразі великий, тож вони, ймовірно, приєднаються», — каже Вонг.

Разом з тим, пробившись до нової категорії продуктів, Apple може «переглянути їхні можливості», вважає головний аналітик CCS Insight Лео Геббі.

«Розширена реальність — це нова форма взаємодії зі світом, і вона може змінити парадигму персональних комп’ютерів. Apple усвідомлює потенціал, отже хоче увійти в цей сегмент і зрештою лідирувати в ньому», — каже віцепрезидент з досліджень Counterpoint Research Ніл Шах.

Apple не єдина компанія, яка хоче взяти участь у «AR/VR-перегонах». У жовтні Meta випустила гарнітуру Quest Pro за $1500, Microsoft також вже має HoloLens. Минулого тижня Samsung заявила про розробку власної гарнітури змішаної реальності, а Xiaomi нещодавно представила прототип окулярів доповненої реальності.

Усе це посилює конкуренцію для HTC. За даними Counterpoint Research, у другому кварталі 2022 року компанія відвантажила понад 100 000 XR-пристроїв, що на 158% більше ніж показники попереднього року (40 000 пристроїв).

«Це доводить, що ми обрали правильний напрямок. Конкуренція — це завжди добре», — заявила Вонг.

HTC, яка у 2018 році продала Google частину свого бізнесу з виробництва смартфонів за $1,1 млрд, зосередила свою увагу на поєднанні віртуального та фізичного світів. У січні компанія випустила Vive XR Elite — легку гарнітуру для ігор та фітнесу за $1099.

У довгостроковій перспективі усі ці пристрої будуть важливими інструментами для взаємодії з віртуальним світом. HTC також має власний «метавсесвіт» — HTC Viverse.

«Наша мета — зробити його максимально відкритим та взаємопов’язаним», — каже Шен Є, керівник відділу продуктів HTC.

Технологія HTC пропонує використання програми й у комерційних та промислових проєктах. За словами Вонг, компанія працює з Повітряними силами США та поліцією над проведенням віртуальних тренувань.

Однак увага до метавсесвіту трохи знизилась після галасу, спричиненого розробками Meta. За даними IDC, світові постачання VR-шоломів, а також продаж пристроїв доповненої реальності минулого року впали більш ніж на 12%.

Джерело: CNBC