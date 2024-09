«Не підтримую криптовалюти»: автор гри Flappy Bird відмежувався від її «відродження» у блокчейні

Колись хайпова мобільна гра Flappy Bird отримала реінкарнацію як блокчейн- проєкт. Автору, який свого часу закрив гру, щоб не викликала залежності, це не подобається.

Через десять років після того, як гра Flappy Bird викликала хайп на телефонах, організація з назвою Flappy Bird Foundation отримала права на гру та повертає її з забуття пов’язаною з блокчейном. Творець оригінальної гри пояснив, що він не причетний до проєкту та взагалі не схвалює криптовалюту.

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don’t support crypto.

— Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024