«Не підтримую криптовалюти»: автор гри Flappy Bird відмежувався від її «відродження» у блокчейні

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Колись хайпова мобільна гра Flappy Bird отримала реінкарнацію як блокчейн- проєкт. Автору, який свого часу закрив гру, щоб не викликала залежності, це не подобається.

Через десять років після того, як гра Flappy Bird викликала хайп на телефонах, організація з назвою Flappy Bird Foundation отримала права на гру та повертає її з забуття пов’язаною з блокчейном. Творець оригінальної гри пояснив, що він не причетний до проєкту та взагалі не схвалює криптовалюту.

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don’t support crypto. — Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024

Flappy Bird стала вірусною сенсацією понад десять років тому і заробляла близько $50 тис. щодня на піку своєї популярності. Але її автор Донг Нгуєн закрив мобільний платформер з уу 2014 році, оскільки хвилювався, що гра викликає залежність.

Група Flappy Bird Foundation оголосила, що Flappy Bird повертається з новими функціями, новими персонажами, новими режимами, на нових платформах, та зв’язками з криптовалютою. В оголошенні йдеться, що нова ітерація «злетить вище, ніж Solana будь-коли, коли вона злетить у Web 3.0».

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Організація придбала права на Flappy Bird у Gametech Holdings, американської компанії, яка деякий час тому позбавила Нгуєна торгової марки. В’єтнамський творець гри уточнив у соціальних мережах, що він не має стосунку «до їхньої гри». Він також пише, що «нічого не продавав» і, таким чином, ймовірно, не отримував прибутку або не погоджувався на те, що відбувається з його творінням. «Я також не підтримую криптовалюту», — додав він.

Стане гра криптовалютним скамом чи ні, за час свого не-існування Flappy Bird «породила» велику кількість підробок та аналогів, яки є у магазинах мобільних платформ. Тому за бажання пограти у щось подібне можна без зв’язку з криптовалютами.

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Джерело: GamesRadar

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Обміфай – провідний моніторинг, сервіс криптообмінників в Україні. Платформа надає користувачам актуальні курси, безпечні обмінники, а також мобільний додаток для зручного доступу. Сервіс включає страховий депозит, що захищає клієнтів від можливих проблем з обміном. Обміфай також вирізняється своєю принциповою позицією, не співпрацюючи з російськими компаніями, підтримуючи інтереси українських користувачів. Обміфай пропонує широкий вибір обмінних пар та цілодобову підтримку.