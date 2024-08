Ноутбук, що пахне: Asus представила Adol Book 14 із вбудованим ароматизатором

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Компанія Asus спільно з відомим брендом парфумерії та моди Anna Sui випустила ноутбук Adol Book 14, оснащений унікальною функцією розпилення ароматів.

У центрі кришки ноутбука розташований спеціальний відсік для ароматичного картриджа. Користувачі можуть обирати між трьома різними ароматами: «Стань новою собою» (Be a New Her), «Базилік і мандарин» (Basil and Mandarin) та «Троянда землі чоловіків» (Rose of Man’s Land). Змінювати аромати можна в будь-який час, забезпечуючи приємний запах навколо пристрою.

Попри орієнтацію на модників, Adol Book 14 не поступається в технічних характеристиках. Ноутбук оснащений процесором AMD Ryzen 9 8945H із вісьмома ядрами та 16 потоками, 32 ГБ пам’яті LPDDR5X-7500 і твердотілим накопичувачем PCIe 4.0 на 1 ТБ. Інтегрована графіка Radeon 780M забезпечує достатню продуктивність для повсякденних завдань.

Дисплей Adol Book 14 вражає своїми характеристиками. 14-дюймова OLED-панель має роздільну здатність 2880×1800 пікселів і частоту оновлення 240 Гц. Екран покриває 100 % колірного простору DCI-P3 та має середнє значення Delta E менше одиниці, що гарантує високу точність передачі кольорів.

Крім ароматизатора та фіолетового кольору корпусу, Adol Book 14 комплектується стильними аксесуарами: фіолетовою сумкою для ноутбука, бездротовою мишею в тон, наліпками для персоналізації та флаконом парфумів Anna Sui «Wishing Elf» об’ємом 50 мл.

Стартова ціна Adol Book 14 становить 6999 юанів (приблизно $1000). Порівнюючи з аналогічними моделями, наприклад, Asus Zenbook 14 OLED, новинка пропонує кращі технічні характеристики за схожу ціну. На жаль, поки що Adol Book 14 доступний лише на китайському ринку.

Онлайн-курс повного дня Front-end developer від Mate academy. Курс Front-end developer допоможе вам підготуватись до карʼєри в IT з нуля. На вас чекає багато практики та досвідчені ментори. . Отримати знижку на курс

Джерело: Tomshardware

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.