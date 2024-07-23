Новини Ігри 23.07.2024 о 15:07 comment views icon

Спеціаліст із секс-звуків Baldur’s Gate 3 озвучить персонажа у Dragon Age: The Veilguard

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новин

Спеціаліст із секс-звуків Baldur’s Gate 3 озвучить персонажа у Dragon Age: The Veilguard

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Схоже, битви в новій Dragon Age будуть дуже… напруженими.

BioWare нещодавно розкрила список акторів озвучування для Dragon Age: The Veilguard. Серед них опинився Алекс Джордан, який раніше працював над створенням звукового супроводу інтимних сцен у популярній рольовій грі Baldur’s Gate 3.

Джордан озвучить одну з версій головного героя на ім’я Рук, якого гравці зможуть налаштовувати під себе. Актор жартома прокоментував свою нову роль: «Я сиджу на троні зі стогонів».

Онлайн-курс "Математика тастатистика для Data Science" від robot_dreams.
Навчіться проводити статистичний аналіз даних за допомогою Python та розвиньте математичне мислення для розв’язання реальних завдань Data Science.
Детальніше про курс

«Тебе запрошують лише для того, щоб ти робив секс-звуки ОДИН РАЗ…», — Джордан написав у Твіттері у відповідь на статтю в Eurogamer, у якій його висвітлили як спеціаліста зі звуків сексу в Baldur’s Gate 3.

Алекс Джордан також брав участь в озвучуванні Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, де він подарував свій голос персонажу на ім’я містер Хендс.

Попри те, що серія Dragon Age відома своїми романтичними сюжетними лініями, поки що зарано робити висновки про рівень відвертості в The Veilguard. BioWare тримає в таємниці деталі щодо наявності відвертих сцен у грі. Але під час візиту до офісу BioWare в Едмонтоні журналісти побачили оголеність персонажів у редакторі створення героїв. А ще гра буде досить лояльна до гравців, бо розробники додали режим «непереможності».

Онлайн-курс "Математика тастатистика для Data Science" від robot_dreams.
Навчіться проводити статистичний аналіз даних за допомогою Python та розвиньте математичне мислення для розв’язання реальних завдань Data Science.
Детальніше про курс

Психотерапевт не знадобиться. В Dragon Age: The Veilguard додають режим «непереможності»

Джерело: Pcgamer

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати