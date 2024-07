Спеціаліст із секс-звуків Baldur’s Gate 3 озвучить персонажа у Dragon Age: The Veilguard

Схоже, битви в новій Dragon Age будуть дуже… напруженими.

BioWare нещодавно розкрила список акторів озвучування для Dragon Age: The Veilguard. Серед них опинився Алекс Джордан, який раніше працював над створенням звукового супроводу інтимних сцен у популярній рольовій грі Baldur’s Gate 3.

We’re incredibly excited to announce our cast for #DragonAge : The Veilguard!

Джордан озвучить одну з версій головного героя на ім’я Рук, якого гравці зможуть налаштовувати під себе. Актор жартома прокоментував свою нову роль: «Я сиджу на троні зі стогонів».

You get brought in to solely make sex noise ONE TIME… https://t.co/tsFdge9ewo

— Alex Jordan is Rook in Dragon Age (@AlexJordanVO) July 22, 2024