Спеціаліст із секс-звуків Baldur’s Gate 3 озвучить персонажа у Dragon Age: The Veilguard

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Схоже, битви в новій Dragon Age будуть дуже… напруженими.

BioWare нещодавно розкрила список акторів озвучування для Dragon Age: The Veilguard. Серед них опинився Алекс Джордан, який раніше працював над створенням звукового супроводу інтимних сцен у популярній рольовій грі Baldur’s Gate 3.

We’re incredibly excited to announce our cast for #DragonAge: The Veilguard! Rook: Alex Jordan, Bryony Corrigan, Erika Ishii, and Jeff Berg

Harding: Ali Hillis

Davrin: Ike Amadi

Bellara: Jee Young Han

Neve: Jessica Clark

Taash: Jin Maley

Emmrich: Nick Boraine

Manfred: Matthew… pic.twitter.com/luaxR4GCtU — Dragon Age (@dragonage) July 22, 2024

Джордан озвучить одну з версій головного героя на ім’я Рук, якого гравці зможуть налаштовувати під себе. Актор жартома прокоментував свою нову роль: «Я сиджу на троні зі стогонів».

You get brought in to solely make sex noise ONE TIME… https://t.co/tsFdge9ewo — Alex Jordan is Rook in Dragon Age (@AlexJordanVO) July 22, 2024

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«Тебе запрошують лише для того, щоб ти робив секс-звуки ОДИН РАЗ…», — Джордан написав у Твіттері у відповідь на статтю в Eurogamer, у якій його висвітлили як спеціаліста зі звуків сексу в Baldur’s Gate 3.

Алекс Джордан також брав участь в озвучуванні Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, де він подарував свій голос персонажу на ім’я містер Хендс.

Попри те, що серія Dragon Age відома своїми романтичними сюжетними лініями, поки що зарано робити висновки про рівень відвертості в The Veilguard. BioWare тримає в таємниці деталі щодо наявності відвертих сцен у грі. Але під час візиту до офісу BioWare в Едмонтоні журналісти побачили оголеність персонажів у редакторі створення героїв. А ще гра буде досить лояльна до гравців, бо розробники додали режим «непереможності».

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Джерело: Pcgamer

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