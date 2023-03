Життя після E3: Summer Game Fest та інші визначні ігрові події цього літа

Велике ігрове шоу E3, яке планувалось на 13-16 червня 2023 року, все-таки скасували – після відмови Nintendo, Microsoft і Ubisoft брати участь у заході. Згідно з електронним листом, надісланим співробітникам і підтвердженим IGN, E3 2023 «не викликав постійного інтересу, необхідного для його проведення таким чином, щоб продемонструвати розмір, силу та вплив галузі».

Однак літо все одно буде насичене цікавими ігровими заходами – і ось три альтернативи, що відбудуться у перші тижні червня (згодом список може розширитись).

Summer Game Fest із Джеффом Кілі – 8 червня

Починаючи з 2020 року, Summer Game Fest зайняв місце E3 як літній анонс важливих новинок галузі. Саме тут показали перший ігроладний трейлер Elden Ring у 2021 році та окрему багатокористувацьку гру The Last of Us від Naughty Dog у 2022 році.

Summer Game Fest 2023 вже дражнить новим доповненням Cyberpunk 2077 та обіцяє, що подія стане «наймасштабнішою» за всю історію.

Шоу відбудеться у Лос-Анджелесі в YouTube Theatre 8 червня о 22:00 за київським часом.

Xbox Games Showcase та шоу Starfield – 11 червня

Презентація Xbox 2022 року була переповнена ігровими новинами, включно з 15-хвилинною демонстрацією ігроладу Starfield, оголошенням про безплатну гру Overwatch 2 та інформацією про те, що Hollow Knight: Silksong буде випущено протягом 12 місяців після показу.

Цьогорічна подія має бути не менш цікавою, а після її завершення проведуть спеціальне шоу Starfield.

Ubisoft Forward Live – 12 червня

Ubisoft насправді збиралася бути на E3, але відмовилась від участі за кілька днів до офіційного повідомлення про скасування заходу. Натомість компанія проведе Ubisoft Forward Live у Лос-Анджелесі 12 червня.

Які ігри будуть представлені на виставці точно не відомо, але однією з назв, ймовірно, буде Assassin’s Creed: Mirage, пригодницький бойовик, який перенесли на 2024 рік. А можливо там покажуть римейк проблемної Prince of Persia чи відкладену Skull and Bones?