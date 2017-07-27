Искусственное мясо завоевывает фаст-фуды США
В 2013 году себестоимость бургера с котлетой из выращенного в лаборатории мяса составляла свыше $300 000, а теперь едва превышает $10. При этом ученые продолжают совершенствовать технологии, чтобы сделать искусственное мясо еще более доступным и наконец вывести его на глобальный рынок в ближайшие пять лет.
Отметим, что большинство лабораторных методик выращивания мяса подразумевает использование настоящих животных клеток, полученных из сыворотки крови. В биореакторе (нет, не в том) из клеток формируется мускулатура, которая и становится основой мяса.
Ранее себестоимость такой технологии не позволяла выпустить искусственное мясо на рынок и масштабировать производство. Так, в 2013 году биолог Марк Пост из Университета Маастрихта создал первый в мире бургер из выращенного в пробирке мяса. Производство продукта обошлось в весомых $325 000. С тех пор развитие технологий постепенно снижало эту цену, и сегодня килограмм искусственного мяса стоит уже $80, а один бургер — $11. Таким образом, за четыре года цена сократилась почти в 30 000 раз.
Впрочем, ученым еще есть над чем поработать. По состоянию на ноябрь 2016 года, полкило говяжьего фарша стоило $3,6, то есть почти в 10 раз дешевле, чем мясо из пробирки. Однако ученые верят, что через 5-10 лет искусственные фрикадельки и гамбургеры будут продаваться в магазинах по умеренной цене.
По данным Next Big Future, существует как минимум 6 компаний, которые занимаются разработкой искусственных животных продуктов. Прежде всего, это Memphis Meats, который планирует через 2-5 лет запустить продажи фрикаделек из пробирки, а также собирается выращивать в лаборатории стейки и куриные грудки.
Израильский стартап SuperMeat культивирует кошерную куриную печень, американская компания Clara Foods синтезирует яичные белки, а Perfect Day Foods создает молочные продукты не животного происхождения. Наконец, компания создателя первого бургера с искусственным мясом Марка Поста Mosa Meat обещает начать продажу лабораторной говядины в ближайшие 4-5 лет.
Плюсы и минусы мяса из пробирки
Товарное животноводство наносит экологии большой вред. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, для производства одного гамбургера требуется 2500 литров воды, а коровы считаются основным источником метана, который усиливает парниковый эффект. Лабораторное мясо даже с использованием клеток животных значительно сократит вредное воздействие на окружающую среду. От одной индейки можно получить достаточно клеток, чтобы произвести 20 триллионов наггетсов, утверждают эксперты.
По оценкам агроэколога Лондонской школы гигиены и тропической медицины Ханны Туомисто, лабораторное мясо сократит выбросы парниковых газов на 90% и использование земли на 99%.
Мясозаменитель
Впрочем, сегодня мясо вполне может состоять и из продуктов растительного происхождения. Так, с 3 июля бургеры калифорнийской компании Beyond Meat, которая делает искусственное мясо из белка гороха, дрожжевого экстракта, сока свеклы и кокосового масла, уже продаются в восьми городах США в сети предприятий быстрого питания BurgerFi.
По мнению посетителей заведения, на вид и вкус детище Beyond Meat очень похоже на настоящую котлету из мяса. У компании уже есть длинный список поклонников и инвесторов, включая Билла Гейтса.
«Я попробовал бургер от Beyond Meat в мае, он шипел как говядина и имел ту же самую структуру, что и котлета из обычного мяса. По сравнению с другими приобретенными в магазине вегетарианскими бургерами, которые обычно на вкус больше похожи на картон, чем на мясо, Beyond Meat было лучшим. Однако это не одурачило бы меня во вкусовом тесте вслепую с обычным бургером», — делится впечатлениями основатель Microsoft.
По словам CEO Beyond Meat Итана Брауна, компания еще не достигла своей конечной цели — создания растительного бургера, который ничем не отличается от говядины.
«Еще нет, но мы становимся к этому все ближе и ближе», — сказал Браун.
Beyond Meat планирует выпускать улучшенные варианты вегетерианского бургера каждый год. Своим ученым, которые работают над созданием искусственного мяса в головном офисе компании в Эль-Сегундо, Браун сказал, что Beyond Meat — это «проект пожизненной занятости».
Помимо BurgerFi, Beyond Meat также продается в магазинах Whole Foods, торговой сети Safeway по всей стране и в Veggie Grill, небольшой сети вегетарианских кафе на Западном побережье, которая готовится к общенациональному расширению.
Интересно, что в ближайшем будущем Beyond Meat намерены разработать еще и растительный бекон, «который ничем не отличается по вкусу от настоящей свинины».
«У меня есть домашний питомец — свинья, поэтому я лично заинтересован в успехе этого продукта», — шутит Браун.
Главным конкурентом Beyond Meat выступает Impossible Foods — стартап из Сан-Франциско, который создает искусственное мясо для бургеров из пшеницы, кокосового масла, картофеля и железосодержащего вещества под названием «гем». Недавно он открыл в Калифорнии собственную фабрику, которая будет ежемесячно производить 454 тонны продукта.
Новая фабрика позволит компании изготавливать в 250 раз больше искусственного мяса, чем сейчас — этого будет достаточно, чтобы поставлять продукт примерно в 1000 ресторанов. По словам гендиректора компании Патрика Брауна, к концу этого года бургеры с «немясным» мясом будут продаваться в пределах часа езды для большей части населения США.
«Мы невероятно серьезно настроены относительно нашей миссии. Это означает, что мы собираемся создать достойную альтернативу всем продуктам, которые сейчас производятся с использованием мяса животных», — рассказал Браун изданию Quartz.
По его словам, компания рассчитывает на спрос, прежде всего, со стороны любителей мяса, а вовсе не вегетарианцев. Из-за высокого содержания железа «мясо» от Impossible Foods максимально приближено по вкусовым характеристикам к натуральному продукту и имеет мало общего с распространенными на рынке соевыми заменителями животных белков.
Прошлым летом бургеры с искусственным мясом от Impossible Foods впервые появился в ресторане Momofuku Nishi и с тех от клиентов нет отбоя, пишет Business Insider. Кроме этого, на данный момент еда Impossible Foods также доступна в сети фастфудов Umami Burger.
Напоследок отметим, что по данным Allied Market Research каждый год рынок продуктов из растительного мяса будет расти на 8,4% и к 2020 году достигнет показателя в $5,2 млрд.