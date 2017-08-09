НКРСИ рассчитывает объявить о тендерах на 4G-частоты в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц уже до конца года

Как известно, сегодня правительство дало зеленый свет на продажу 4G-лицензий, после чего все моментально перевели свой взор на НКРСИ в ожидании следующего шага. В общем-то, реакция НКРСИ не заставила себя ждать.

На сайте ведомства опубликован пресс-релиз, в котором говорится, что ведомство уже разработало и отправило на рассмотрение КМУ пакет нормативно-правовых актов для проведения тендера на частоты под лицензии для развертывания связи 4G.

Регулятор отмечает, что на сегодняшний день весь спектр радиочастот в диапазоне 1800 МГц используется операторами для предоставления услуг мобильной связи и разработанным им рекомендации призваны обеспечить непрерывность предоставления телекоммуникационных услуг потребителям. Достичь этого планируется путем проведения тендера, который дает право субъектам конверсии получить часть радиочастотного ресурса по цене 981 481 грн. за 1 МГц в одном регионе Украины со сроком действия лицензии 15 лет.

Отмечая поддержку со стороны правительства и содействие других заинтересованных государственных структур, НКРСИ заявляет высокой вероятности объявления открытых конкурсов частот в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц под 4G до конца этого года.

Источник: НКРСИ