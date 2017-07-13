В сеть попали подробные технические характеристики и цены различных вариантов нового смартфона Xiaomi Redmi 5

Очередной инсайдер добрался до рекламного проспекта еще неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi 5 и опубликовал его скриншоты в китайской соцсети Weibo. Фото дают возможность оценить не только дизайн, но и технические характеристики и даже ценник будущей модели.

Итак, как и ожидалось, Xiaomi Redmi 5 получит сразу две версии с различными аппаратными платформами. Более доступный смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 625 с рабочей частотой 2,0 ГГц и 3 ГБ оперативной памяти. Модель подороже получит процессор Qualcomm Snapdragon 630 с рабочей частотой 2,2 ГГц и 3 или 4 ГБ оперативной памяти. При этом начальную версию можно будет выбрать в варианте с 16 или 32 ГБ хранилища данных, а старшую — только с 64 ГБ памяти. При необходимости обеим версиям можно будет добавит недостающий объем с помощью карт MicroSD.

Смартфон Xiaomi Redmi 5 получит 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1080 точек, набор из 16 Мп основной и 5 Мп фронтальной камер. Объем встроенного аккумулятора составит 3680 мАч, что меньше, чем у предшествующей модели Redmi 4, которая могла похвастать батареей на 4100 мАч. Работать смартфон будет под управлением Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI 9.0.

Утечка также приоткрывает завесу тайны над стоимостью каждой конфигурации. Если верить этой информации, то Xiaomi Redmi 5 в версии Snapdragon 625 с набором памяти 3 ГБ / 16 ГБ будет стоить $127 (859 CNY), с набором 3 ГБ / 32 ГБ — $153 (1039 CNY). Более производительный вариант с процессором Snapdragon 630 обойдется в $162 (1099 CNY) за версию 3 ГБ / 32 ГБ, в $177 (1199 CNY) за версию 4 ГБ / 32 ГБ и в $191 (1299 CNY) за версию 4 ГБ / 64 ГБ.

Напомним, что недавно в сети опубликовали данные о характеристиках моделей Xiaomi Redmi Note 5 и его бюджетной версии Xiaomi Redmi Note 5A.

Источник: GSMarena