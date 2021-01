Интервью с режиссером украинского триллера «Пик страха»: о съемках фильма в экстремальных условиях и работе с Иванной Сахно

Триллер «Пик страха» (Let It Snow) станет первым украинским фильмом 2021 года, вышедшим в прокат после снятия карантинных ограничений в кинотеатрах. Это кино о паре американских сноубордистов, которые приезжают на горнолыжный курорт в Грузию и становятся мишенью серийного убийцы, затаившегося среди заснеженных склонов.

Мы поговорили с режиссером фильма Станиславом Капраловым о его дебютной работе, снятой на английском языке, главную роль в которой исполнила украинская актриса Иванна Сахно, известная по съемкам в голливудских фильмах «Тихоокеанский рубеж: Восстание» (Pacific Rim: Uprising) и «Шпион, который меня кинул» (The Spy Who Dumped Me).

Ваш фильм – это совместная продукция трех стран: Украины, США и Испании. Кому принадлежит идея создания картины?

Хоть это и копродукция, в которой принимали участие американцы, испанцы и грузины, но «Пик страха» – однозначно украинский фильм.

Я придумал идею, написал первый драфт сценария, а позже его адаптировал американский сценарист Омри Роуз. Так что первые варианты сценария появились на украинском, а потом материал перевели и фильм снимали уже на английском языке.

Если говорить кратко и без спойлеров, то как можно описать фильм «Пик страха»?

Если говорить о фильме одним предложением, то это кино о сноубордистке, которую преследует наездник на черном снегоходе.

А если более обширно – это фильм про месть, про семью, про любовные отношения и про путешествия.

У фильма рейтинг R, а это значит, что он предназначен только для взрослой аудитории. По описанию «Пик страха» подходит под кино из ряда слэшеров, в котором убийца-психопат в маске выбирает для себя жертв.

В фильме есть элементы слэшера и хоррора. Но если бы я давал ему классификацию, то это был бы триллер.

Фильм снят на английском языке. Выходил ли он в США, и повлияла ли пандемия на ситуацию с прокатом?

Пандемия, конечно, повлияла на ситуацию с прокатом в кинотеатрах. Изначально дистрибьютор Lionsgate, который купил права на триллер, хотел выпустить фильм в США в кинотеатральный прокат. Но из-за пандемии в этом не было никакого смысла, поэтому осенью в Америке фильм вышел на Premium VOD и на Blu-ray.

В Украине у нас была задумка сделать премьеру в декабре – хотелось попасть в промежуток праздников, потому что в фильме есть рождественско-зимняя история. Но и тут пандемия сдвинула планы, появились усиленные карантинные ограничения. Поэтому было принято решение выпустить фильм в большой прокат сразу после локдауна.

Съемки фильма должны были пройти в Карпатах, почему их перенесли в Грузию? Как это повлияло на сценарий?

Изначально мы смотрели локации на Драгобрате и уже готовы были там снимать. Заранее выбрали удачные места и общались с фрирайдерами. Но по ряду причин подготовка затянулась, за это время появился риск, что снег просто растает из-за перепадов погоды. Съемки должны были длиться месяц, если бы команда в какой-то момент проснулась и обнаружила, что на улице нет снега, все бы просто остановилось. Мы не могли так рисковать, поэтому нашли другое место в Грузии.

Об этом мы не пожалели – горы в Гудаури оставались покрыты снегом аж до весны. К тому же там потрясающие локации, которые для нашего глаза просто непривычны. Мы были сильно впечатлены, что заметно отобразилось на видеоряде, потому что хотелось со всех сторон показать красоту этих мест.

На сценарий смена локации повлияла. Раньше все было сделано под Украину, а нам пришлось делать новый кастинг в Грузии.

В каких условиях проходила работа над фильмом? Было ли опасно снимать в горах?

Съемочная команда каждый день грузила всю технику на ратраки и выезжала из горнолыжного курорта в дикую местность, где мы заранее определили точки для работы.

Опасных моментов было достаточно. Однажды один из актеров, профессиональный лыжник, играл сцену, в которой он ехал на снегоходе. В какой-то момент при повороте снегоход сорвался и покатился вниз по острому склону, а актер успел спрыгнуть с него.

Была ситуация, когда мы по рации услышали крик «осторожно, сходит лавина». К счастью, это было не так близко, но все равно это впечатлило.

Еще опасность скрывалась в том, что погода постоянно менялась. Утром солнце, а к вечеру наступает такой абсолютный туман, что человек не видит даже на расстоянии вытянутой руки. Такое впечатление, что ты находишься один в горах, хотя рядом съемочная группа из 20 человек. В один из таких дней, после окончания вечерней съемки, нас из-за тумана не могли найти водители ратраков, хотя они местные и хорошо знают территорию. Пока мы ждали, нас стали окружать койоты. Хорошо, что съемочную команду вовремя нашли и забрали, иначе мы бы стали пищей для животных.

Тогда можно ли сказать, что ваш фильм не только о преследовании, но и о борьбе со стихией?

Однозначно. Все, что мы снимали и все, что там происходило – настоящая реальность. Это отобразилось на визуальной составляющей: в фильме компьютерной графики очень мало, ее использовали минимально. Когда в кадре дует сильный ветер – это не ветродуи, а реальная вьюга. Когда в кадре снежная пустыня с одиноко идущим человеком на фоне рассвета, то и здесь все реально.

Это, кстати, было очень сложно. Пройти 100-200 метров под наклоном, когда снег по пояс, физически очень нелегко. Только к концу съемок мы адаптировались и смогли преодолевать длинные расстояния, в самом начале это было непросто.

Более того, чтобы привыкнуть к специфической погоде, мне и съемочной группе потребовалась неделя, а то и больше. Ради съемок приходилось часто менять локации. Утром мы могли снимать на высоте 2 тыс. метров, в обед — на высоте 3 тыс. метров, а вечером перейти на 4 тыс. метров. Из-за таких высот у членов съемочной команды случались перепады давления – у кого-то из носа шла кровь, кто-то падал в обморок.

Главную роль в фильме играет украинская актриса Иванна Сахно, которая сейчас работает в Голливуде. Умела ли она кататься на сноуборде, были ли у нее и других актеров дублеры?

Иванка не умела кататься на сноуборде, она брала несколько уроков, находясь еще в Нью-Йорке. Для роли в фильме надо было понимать, как стоять на сноуборде и как двигаться с места, чтобы все выглядело правильно. Поэтому, когда актриса прилетела на съемки, она прошла еще пару занятий, но дублеры у нее все равно были.

Дублеров в фильме вообще очень много, они выполняли разные задачи. Какие-то трюки делали каскадеры, например, спуски с гор совершали настоящие фрирайдеры. Съемки проходили в опасных местах на самых высоких точках в Гудаури – это чистая местность, где возможен абсолютный фрирайд. Подняться туда можно либо на вертолете, либо пешком в течение четырех часов. Это очень опасно, поэтому таким могут заниматься только профессионалы.

Также были дублеры для сцен, в которых просто нужно ходить по снегу, где в камеру не попадает лицо актрисы. Потому что длительные съемки в снегу, в который нужно погружаться и бежать, очень истощают. Это были красивые моменты с проходкой, ради которых съемочная команда вставала в 4 утра, но мы берегли Иванку для других задач съемочного дня.

В первых сценах фильма в диалоге героев есть отсылка к «Сиянию» Стэнли Кубрика с намеком на жуткий отель, в который им предстоит заселиться. Какие еще интересные моменты попали в ленту, возможно, элементы грузинской этники?

Не скажу, что это какая-то специальная отсылка к Кубрику, скорее это было в стиле выбранного жанра – коммерческого триллера, в котором зрители сразу должны ощутить саспенс.

Что касается этники, то мы находили заброшенные локации, которым было по триста лет, где присутствует грузинская архитектура и живопись. Также мы использовали религиозную историю Грузии, поэтому в кадре есть кресты. Ну и основная тема фильма, которую лучше не раскрывать до просмотра, она тоже связана с грузинским менталитетом.

Саунд-дизайн фильма сделан в традициях хоррор-фильмов, было ли это важным акцентом ленты?

Музыку начали писать, когда уже были собраны музыкальные референсы, которые хотелось слышать мне и продюсерам. Ее главная задача – создать напряжение, подчеркнуть страшные моменты и в то же время передать атмосферу Грузии. Поэтому там присутствует грузинский хор и другие нотки, связанные с этой страной.

Основным композитором фильма был украинец Саша Черный, он работал в связке с саунд-дизайнером, а сам звук сводили в Нью-Йорке.

В фильме много красивых кадров природы, кто занимался операторской работой?

Операторской работой занимался украинец Женя Усанов. Нашей с ним целью было сделать голливудскую картинку, поэтому мы тщательно прорабатывали все детали, несколько раз ездили на выбранные локации. Когда бюджет достаточно скромный, как для съемок такого масштаба, ты стараешься найти другие возможности, чтобы все выглядело дорого и хорошо. У нас получалось компенсировать красивой природой и атмосферой.

Западные продюсеры говорили нам, что фильм выглядит как кино категории A, несмотря на скромный бюджет, сложные условия и маленькую съемочную команду. В США, к примеру, съемки в сложных природных условиях стоили бы в 50 раз дороже, чем это получилось у нас.