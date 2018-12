Mutant Year Zero: Road to Eden – сталкеры, которых мы заслужили

Mutant Year Zero: Road to Eden – это пошаговая тактика/RPG в стиле XCOM, в которой сталкеры ходят в Зону за хабаром. Я джва года ждал эту игру!

Нет, серьезно. Я действительно уже не один год мечтаю о пошаговой ролевой игре в сеттинге «Пикника на обочине» (именно «Пикника», а не S.T.A.L.K.E.R.), в которой вы в роли сталкера ходите в зону, ищете артефакты, избегаете ловушек, уходите от полиции, покупаете более продвинутую экипировку, проводите исследования для фракции ученых, добываете хабар для контрабандистов и время от времени вступаете в перестрелки с бандитами. Игра мечты. Увы, Mutant Year Zero: Road to Eden немного о другом, хотя здесь тоже есть Зона, сталкеры, бандиты и артефакты древней расы.

Mutant Year Zero: Road to Eden – это компьютерная адаптация настольной ролевой игры Mutant от шведского издателя Target Games, вышедшей еще в 1984 г. После банкротства компании в 1999 г. права на игру перешли к Paradox Entertainment (сейчас Cabinet Entertainment) дочерней компании Paradox Entertainment (той самой), управляющей различной интеллектуальной собственностью. В 2014 г. шведский издатель настолок Fria Ligan выпустил новую редакцию игры – Mutant Year Zero. И вот уже на ее основе шведская же студия The Bearded Ladies, основанная выходцами из IO Interactive (серия Hitman), разработала текущую компьютерную адаптацию. Издателем проекта выступила норвежская Funcom (The Longest Journey, Conan Exiles, Secret World). Количество скандинавских компаний в этом абзаце примерно в 10 раз превышает норму.

Итак, Апокалипсис все-таки случился. Сначала новая, неизвестная болезнь выкосила большую часть населения, затем, судя по упоминаемой время от времени радиации, у кого-то сдали нервы, и произошел еще и ядерный конфликт. Остатки человечества выживают в Ковчеге, импровизированном поселении на огромном заброшенном мосту (неужели это опять ТОТ САМЫЙ мост, дело-то происходит в Швеции?). Вокруг враждебная Зона, в которую за необходимыми для выживания города припасами и устройствами отправляются группы сталкеров. Одним из подобных отрядов, вначале состоящем только из человекоподобной утки Дакса и свиньи Бормина, вы и будете управлять.

Возвращаясь с очередного «дела», которое играет роль обучающей миссии, ваши прямоходящие, говорящие и весьма циничные животные получают важное задание от Старшего, старика, управляющего Ковчегом. Они должны найти пропавшего сталкера Хаммона, ушедшего на север, искать упавшую машину Древних, которая, возможно, приведет вас к мифическому Эдему, месту, где смогут укрыться последние выжившие. Кроме различных существ, населяющих Зону, и безумных роботов Древних, группе Дакса и Бормина, к которой позже присоединятся и другие персонажи, будет противостоять зловещий культ «Нова», мечтающий уничтожить Ковчег. Достаточно традиционная для постапокалиптической игры завязка.

Да и в целом мир Mutant Year Zero: Road to Eden можно назвать почти стандартным для игр в подобном сеттинге. Разрушенные строения, брошенная техника Древних (то есть нас с вами), трупы умерших с трогательными записками на них. Собственно, эти самые записки умерших и описание объектов и предметов, назначение которых сталкеры не понимают, особенно это касается артефактов (iPod, дефибриллятор, телескоп, радио и т.д.) и должны были бы раскрывать предысторию игры и оживлять этот мир. К сожалению, этого не происходит. Текстов на самом деле мало и они в основном шуточные: iPod – это устройство для тестирования спелости яблок, например. Самому интересному в игре, тайне происхождения разумных животных, уделяется преступно мало внимания. Время от времени Бормин, Дакс или Фарроу обсуждают свое происхождение, но как-то совсем уж вскользь.

Не работает на оживление мира отсутствие сторонних квестов и общая линейность повествования. Вроде бы и локаций в игре хватает, и открыты они почти с самого начала, вот только после зачистки в них больше нечего делать, да и по сюжету вы должны посетить лишь половину из уровней, остальные нужны исключительно для прокачки героев и сбора лута.

С лутом тоже не все в порядке. Он в Mutant Year Zero: Road to Eden почти штучный, так что не ждите огромного разнообразия оружия и брони. Один-два ящика с предметами на каждый уровень – это максимум. Да и местный магазин, который можно посетить в Ковчеге, не радует ассортиментом. Менять прокачанные пушки с дополнительным обвесом на новые совсем неразумно, так что вы, скорее всего, будете возвращаться в Ковчег лишь за аптечками и, возможно, гранатами. И те и иные вам определённо понадобятся.

Как уже говорилось выше, боевая система Mutant Year Zero: Road to Eden – это пошаговые бои в стиле XCOM, с укрытиями, процентами попадания (на этот раз честными, выстрел в упор попадает всегда, да еще и дает критический урон), учетом дальности действия оружия и возможностью использовать спецумения-мутации. Правда есть одно важное отличие. По самому уровню вы перемещаетесь в режиме реального времени и можете использовать stealth. Это позволяет устраивать засады на отошедших от основных сил противников и тихо устранять их, таким образом облегчая себе финальную битву. Вот только не стоит думать, что вам удастся снять упыря и тем более робота одним ударом со спины. Нет, вы должны «запилить» врага бесшумным оружием за один ход или оглушить его и убить за два хода, пока он не успел позвать подмогу. Учитывая, что в игре достаточно быстро появятся бронированные противники, а очков здоровья у врагов значительно больше, чем у ваших героев, это весьма непростая задача.

В прямом же столкновении вашим бойцам придется несладко. Здоровья у них явно меньше, да и в целом в бой можно взять только трех героев, в то время как имеющие численное превосходство противники любят призывать на помощь дополнительные юниты и оживлять уже павших соратников с помощью медбота (старайтесь уничтожать их первыми). Ситуация усугубляется еще и ограниченным количеством патронов в большинстве оружия, тот же арбалет или rail-gun нужно перезаряжать после каждого выстрела, жертвуя одним из всего лишь двух очков действия. Либо перезаряжайся, либо беги. Так что бои здесь достаточно жестокие, тактические и требуют комбинации умений различных персонажей.

Набирая опыт за поверженных врагов, ваши сталкеры могут повышать свои базовые характеристики (незначительно) и открывать мутации. Так, Дакс может взлететь вверх и гарантированно нанести противнику критический урон, Сильма — остановить врагов, опутав с помощью травы и корней, Фарроу – вывести на ход из строя боевого робота, Бормин — совершить рывок вперед, сметая препятствия и оглушая соперников, и т.д. У каждого из героев может быть несколько малых и серьезных мутаций, в бою вы можете использовать только одну из каждой категории, зато между сражениями их, как и членов отряда, можно менять по своему усмотрению, подстраиваясь под ситуацию и не покидая уровень. Чтобы игроки не злоупотребляли мутациями, разработчики ввели для них таймер перезарядки, причем зависящий не от числа ходов, а от числа убитых противников. Это несколько усложняет геймплей.

В целом, боевая система Mutant Year Zero: Road to Eden получилась интересной, сложной и гибкой, вот только зачистка уровней в этой игре – занятие несколько рутинное. Сначала обходите группировку противников по периметру, выбивая самых слабых и отбившихся от «стаи» бойцов, затем идете на финальный штурм, используя все перезарядившиеся способности и стараясь, чтобы выжил хотя бы один из ваших героев. Повторить 20-30 раз, по числу уровней. Впрочем, игра закончится раньше, чем эта рутина успеет вам окончательно надоесть. В отличие от XCOM, здесь нет постройки базы, исследований, случайных событий и т.д. Как только вы зачистите все локации, игра закончится. Уйдет на это примерно 20 часов игрового времени. Немало, но ни в какое сравнение не идет с сотнями часов, которые можно провести в той же XCOM. Да и на повторное прохождение я бы не рассчитывал.

И буквально пару слов о графике. Mutant Year Zero: Road to Eden использует Unreal Engine, вот только особых красот от игры ждать не стоит. Со стилем здесь все в порядке, уровни действительно атмосферные, а вот графика достаточно простенькая. Камера зафиксирована высоко, мелких объектов, повышающих детализацию мира, почти нет, текстуры достаточно банальные, хотя и на приемлемом для пошаговых стратегий уровне. Досадно, что при текущем качестве графики время от времени можно наблюдать притормаживания, а часть игроков жалуется и на регулярные падения игры.

Впрочем, несмотря на все перечисленные недостатки, Mutant Year Zero: Road to Eden все-таки неплохая игра. А учитывая, что проекты подобного рода выходят в последнее время не так уж часто, мы рекомендуем всем поклонникам пошаговых стратегий/RPG обратить на нее внимание. Опять-таки, здесь ведь есть сталкеры.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Сочетание stealth и пошаговых боев в стиле XCOM; необычные персонажи; интересный мир Минусы: Ни мир, ни герои почти не раскрываются; отсутствие побочных квестов; мертвый мир; некоторая повторяемость действий; небольшая продолжительность игры Вывод: Интересный сплав stealth и пошаговой тактики, в котором, к сожалению, немного не хватает жизни

