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Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite


Не так давно мы успели познакомить вас с низкопрофильной клавиатурой от MSI — GK50 Low Profile, являющейся редким представителем сегмента низкопрофильных механических клавиатур. Сегодня речь пойдет о полноразмерной версии Vigor GK50 Elite, оснащенной классическими переключателями, но по-прежнему являющейся достаточно компактной полноразмерной клавиатурой.

MSI Vigor GK50 Etilte Box White (S11-04US256-CLA)
Мыши, клавиатуры на
от 2 431 грн
Предложений: 5
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Комплектация

В комплект поставки, помимо клавиатуры, входит пара сменных колпачков клавиш Ctrl и Alt. В отличии от остальных колпачков они не вогнутые, а выпуклые, что делает их более ощутимыми вслепую. Для извлечения колпачков предусмотрен специальный инструмент.

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite

Дизайн, конструкция

MSI Vigor GK50 Elite совсем немного отличается от низкопрофильной версии своим внешним видом. Но, главное — это размер колпачков клавиш. Он больше чем в версии Low Profile, но, все равно, меньше, чем таковой в большинстве механических клавиатур. Особенно это касается нижних четырех рядов клавиш.

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Еще одним отличием от версии Low Profile являются меньшие габариты корпуса. Здесь явно меньше разных декоративных выступов и, несмотря, на полноразмерную конструкцию, Vigor GK50 Elite как визуально, так и физически меньше низкопрофильной версии. Хотя, по толщине корпуса они примерно одинаковые, но стандартные переключатели слегка добавили общей толщины корпуса “элитной” версии.

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite

Что касается качества сборки, то у меня претензий нет, все монолитно и качественно. Сверху — алюминиевый лист с декоративной текстурой и фирменным драконом, а низ — из толстого пластика. Кстати, вес клавиатуры относительно невелик, как для полноразмерной механической модели — 800 грамм, тогда как, в среднем, этот показатель составляет 1000-1100 грамм.

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite

Переключатели

В отличие от MSI Vigor GK50 Low Profile, в этой модели клавиатуры используются не низкопрофильные, а стандартные механические переключатели. В данном случае — это Kailh Box White. 

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite

Этот тип переключателя обладает громким звуковым кликом и тактильным откликом. Сила необходимая для нажатия невелика и равна 45 граммам. В работе клавиши шумные, но очень удобные для любых задач, особенно по набору текста. В случае с набором текста клавиатура очень понравилась, на ней можно набирать много, легко и быстро. К сожалению, другие переключатели пока не предусмотрены в продаже и рекомендовать MSI Vigor GK50 мы можем тем, кто живет один или может уединиться, так как громкость переключателей весьма велика. 

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite

Возможности, настройка MSI Vigor GK50 Elite

На тестировании побывала полностью локализованная версия MSI Vigor GK50 Elite для украинского рынка, для нашей страны предусмотрена раскладка с длинным левым Shift и одноэтажным Enter. Что касается видимости шрифта, то тут нет проблем, но так как диод в переключателе находится сверху стержня, то латинские символы подсвечиваются лучше. 

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite

Одной из главных особенностей является работа с эффектами RGB-подсветки. Здесь ее много, настраиваться она хорошо, есть множество эффектов и возможность управлять ими прямо на клавиатуре за счет клавиши — модификатора. Из дополнительных клавиш есть контроль мультимедиа и вызов утилиты MSI Afterburner.

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite

Дополнительная настройка осуществляется в утилите MSI Dragon Center. В ней вы можете создавать профили подсветки, синхронизировать ее с другими устройствами MSI и даже управлять ею при помощи голосовых команд. Приятным бонусом является возможность задействовать подсветку клавиатуры в режиме Ambient в разных играх, правда список поддерживаемых проектов пока невелик.

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4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: конструкция, дизайн, разнообразие подсветки
Минусы: только один вариант клавиш
Вывод: MSI Vigor GK50 Elite — это добротная механическая клавиатура в знакомом дизайне, который по-достоинству оценят фанаты MSI. В клавиатуре хорошо почти все — внешний вид, качество сборки, очень функциональная подсветка и дополнительные фишки вроде синхронизации с другими комплектующими этого бренда, а также игровыми проектами. Недостаток один — клавиатура продается только с одним вариантом клавиш, к сожалению очень шумным, но очень удобным. Есть надежда, что в продаже будут и другие варианты. Но, в целом, если вас не смущает шум, то на MSI Vigor GK50 можно и нужно обратить внимание.

Технические характеристики

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite MSI Vigor GK50 Etilte Box White (S11-04US256-CLA)
2 431 − 2 770 грн
Сравнить цены
ТипКлавиатура
Назначениедля настольных ПК / для игр
Подключениепроводное
Интерфейс коммуникации с ПКUSB
Цвет корпусаБелый
Тип клавиатурыстандартная
Тип клавишмеханический (Kailh Box White Switch)
Количество дополнительных клавиш-
Наличие подставки под запястья-
Манипулятор прокрутки-
Цифровой блок+
Цвет символов кириллицыRGB
Подсветка клавиш+ (RGB)
Встроенный USB-порт-
Аудио-разъем-
Размеры, мм435 x 135 x 38
Вес, г800
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