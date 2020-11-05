Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite





Не так давно мы успели познакомить вас с низкопрофильной клавиатурой от MSI — GK50 Low Profile, являющейся редким представителем сегмента низкопрофильных механических клавиатур. Сегодня речь пойдет о полноразмерной версии Vigor GK50 Elite, оснащенной классическими переключателями, но по-прежнему являющейся достаточно компактной полноразмерной клавиатурой.

Комплектация

В комплект поставки, помимо клавиатуры, входит пара сменных колпачков клавиш Ctrl и Alt. В отличии от остальных колпачков они не вогнутые, а выпуклые, что делает их более ощутимыми вслепую. Для извлечения колпачков предусмотрен специальный инструмент.

Дизайн, конструкция

MSI Vigor GK50 Elite совсем немного отличается от низкопрофильной версии своим внешним видом. Но, главное — это размер колпачков клавиш. Он больше чем в версии Low Profile, но, все равно, меньше, чем таковой в большинстве механических клавиатур. Особенно это касается нижних четырех рядов клавиш.

Еще одним отличием от версии Low Profile являются меньшие габариты корпуса. Здесь явно меньше разных декоративных выступов и, несмотря, на полноразмерную конструкцию, Vigor GK50 Elite как визуально, так и физически меньше низкопрофильной версии. Хотя, по толщине корпуса они примерно одинаковые, но стандартные переключатели слегка добавили общей толщины корпуса “элитной” версии.

Что касается качества сборки, то у меня претензий нет, все монолитно и качественно. Сверху — алюминиевый лист с декоративной текстурой и фирменным драконом, а низ — из толстого пластика. Кстати, вес клавиатуры относительно невелик, как для полноразмерной механической модели — 800 грамм, тогда как, в среднем, этот показатель составляет 1000-1100 грамм.

Переключатели

В отличие от MSI Vigor GK50 Low Profile, в этой модели клавиатуры используются не низкопрофильные, а стандартные механические переключатели. В данном случае — это Kailh Box White.

Этот тип переключателя обладает громким звуковым кликом и тактильным откликом. Сила необходимая для нажатия невелика и равна 45 граммам. В работе клавиши шумные, но очень удобные для любых задач, особенно по набору текста. В случае с набором текста клавиатура очень понравилась, на ней можно набирать много, легко и быстро. К сожалению, другие переключатели пока не предусмотрены в продаже и рекомендовать MSI Vigor GK50 мы можем тем, кто живет один или может уединиться, так как громкость переключателей весьма велика.

Возможности, настройка MSI Vigor GK50 Elite

На тестировании побывала полностью локализованная версия MSI Vigor GK50 Elite для украинского рынка, для нашей страны предусмотрена раскладка с длинным левым Shift и одноэтажным Enter. Что касается видимости шрифта, то тут нет проблем, но так как диод в переключателе находится сверху стержня, то латинские символы подсвечиваются лучше.

Одной из главных особенностей является работа с эффектами RGB-подсветки. Здесь ее много, настраиваться она хорошо, есть множество эффектов и возможность управлять ими прямо на клавиатуре за счет клавиши — модификатора. Из дополнительных клавиш есть контроль мультимедиа и вызов утилиты MSI Afterburner.

Дополнительная настройка осуществляется в утилите MSI Dragon Center. В ней вы можете создавать профили подсветки, синхронизировать ее с другими устройствами MSI и даже управлять ею при помощи голосовых команд. Приятным бонусом является возможность задействовать подсветку клавиатуры в режиме Ambient в разных играх, правда список поддерживаемых проектов пока невелик.