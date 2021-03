Рецензия на драматический фильм «По наклонной» / Cherry

Криминальная/военная/любовная драма Cherry, получившая в переводе точно передающее суть, но очень банальное название «По наклонной», основана на реальной истории, записанной отставным армейским медиком Нико Уокером во время отбывания им тюремного срока за ограбления банков. Это действительно история падения на дно, которая, как ни странно, имеет счастливый финал.

«По наклонной» / Cherry Жанр драма

Режиссеры Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях Том Холланд (Черри), Сиэра Браво (Эмили), Джек Рейнор (Пиллс энд Кок), Майкл Гандольфини (кузен Джо), Майкл Рисполи (Томми), Джефф Уолберг (Хименес) и др.

Студии AGBO, Apple TV+

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Книга «Черри» вышла в издательстве Alfred A. Knopf 14 августа 2018 г., когда Уокер все еще находился за решеткой. Так как время, отведенное заключенным на телефонные разговоры, ограниченно, переговоры о приобретении прав на экранизацию шли тяжело. Тем не менее, еще до конца августа производственная компания братьев Руссо AGBO получила право на киноадаптацию, заплатив $1 млн., совсем неплохо для бывшего наркомана и заключенного Уокера. Интересно, что Руссо перебили ставки Warner Bros. и Sony, так что торг там шел достаточно оживленный.

За дистрибуцию готовой картины, режиссерами которой, конечно же, стали сами братья Руссо, на фоне закрытия кинотеатров в США сражались Netflix и Apple TV+. Компания из Купертино победила со ставкой в $40 млн. Перед появлением на Apple TV+ картина вышла на ограниченном числе экранов в США.

Cherry – это история студента-медика, который по глупости записался в армию, попал в Ирак, вернулся оттуда с тяжелым ПТСР, подсел на наркотики и начал в итоге грабить банки. Да, достаточно прямолинейная и, скажем прямо, не самая оригинальная история. Другое дело, как она подана.

Фильм разбит на несколько глав, каждая из которых снята в собственной манере и порой даже в собственном формате. Так, например, часть, посвященная армейской учебке, напоминает Forrest Gump и снята в ограниченном кадре, близком к старому телевизионному формату. В финальной же части совсем нет слов, зато используется имитация съемки одним дублем и сжатие времени за счет монтажа. И т.п.

Кроме того, братья Руссо играются с камерой, часто используя вертикальную съемку с дрона; цветом; сценическими приемами, регулярно и достаточно непринужденно разбивая четвертую стену. Выглядит все это достаточно оригинально, но в то же время органично. А музыка Генри Джекмана (Kick-Ass, X-Men: First Class, Wreck-It Ralph, Captain Phillips, Captain America: Civil War, Kingsman: The Secret Service, Detective Pikachu, Jumanji: The Next Level, Extraction и множество других работ) отлично дополняет картину.

Каждая глава Cherry – практически самостоятельный фильм. Здесь есть: подростковая любовная драма; армейская комедия; военная драма; драма отношений; криминальная история и т.д. В принципе, каждую из частей можно было бы при желании развернуть и дополнить, но братья Руссо не делают этого, порой достаточно грубо обрывая повествование. Впрочем, даже при таком подходе и рваном монтаже у Cherry внушительные 140 минут хронометража.

То, что Том Холланд умеет не только прыгать в разноцветном трико по небоскребам, было ясно еще в Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home и прочих Captain America. Его Человек-паук получился действительно самым человечным и самым трогательным из супергероев Marvel и в целом лучшей из реинкарнаций этого культового персонажа на киноэкране. А уж последние фильмы с Холландом – The Devil All the Time и Cherry — доказали, что он один из самых сильных драматических актеров Голливуда нового поколения. В Cherry Холланд играет персонажа, который на протяжении фильма меняется практически до неузнаваемости, превращаясь из наивного влюбленного и не очень умного старшеклассника в полностью сломленного войной солдата и наркомана, практически не контролирующего себя. Игра Холланда заслуживает самых высоких похвал и посмотреть Cherry стоит хотя бы только из-за нее.

Из других исполнителей хочется отметить Сиэру Браво, играющую возлюбленную, а позже жену Черри – причину всех его проблем и якорь, который удерживает его на этом свете. Вы могли видеть Сиэру в роли Дел в отличном, но, к сожалению, закрытом после первого сезона сериале Wayne / «Уэйн» от YouTube Premium.

Что же до Cherry, то несмотря на прямолинейность и слишком уж слащавый финал (хотя в жизни все получилось еще нереалистичнее), лично мне фильм понравился. В первую очередь это трогательная, хотя и очень странная, история любви, которая учит нас важной вещи – одно слово, сказанное из страха или по глупости, может полностью разрушить жизнь человека, который вам дорог. Будьте осторожны со словами, тем более с поступками.

На западе фильм ругают за излишнее снисхождение к преступнику и пренебрежение жизнями простых работников банка. Честно говоря, очень странная претензия, Черри всеми силами старался избежать агрессии и жертв, а когда понял, что может нанести вред окружающим, решил остановиться ценой 10 лет собственной жизни. На самом деле вполне достойный поступок.

Возвращаясь к Тому Холланду. Готовьтесь, его в этом году, ну и в дальнейшем, будет еще много. Кроме Cherry, в 2021 г. уже вышла Chaos Walking, неудачная (не из-за Холланда) экранизация очень неплохой подростковой фантастики, а на конец года запланирована очередная часть приключений Человека-паука – Spider-Man: No Way Home, если ее, конечно, не перенесут из-за карантина. Кроме того, именно Холланд сыграет Нейтана Дрейка (прости, Нейтан Филлион) в экранизации игры Uncharted. Как вы понимаете, в этой серии будет явно больше одного фильма.