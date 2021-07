Рецензія на фантастичний бойовик «Війна завтрашнього дня» / The Tomorrow War

Перші трейлери фантастичного бойовика «Війна завтрашнього дня» / The Tomorrow War зовсім не вражали. Досить затертий сюжет про війну з кровожерливими іншопланетянами, що сприймають людство лише як кормову базу. Кисла мармиза Кріса Пратта, який у черговий раз грає самого себе. Більше того, по трейлерам залишалось геть не зрозуміло, куди ж творці стрічки витратили такі грубі гроші – $200 млн. Фільм нарешті вийшов на Amazon Prime Video і виявилось, що все не так вже й погано. Це дійсно не нові Aliens або Edge of Tomorrow, але один раз подивитися The Tomorrow War варто.

«Війна завтрашнього дня» / The Tomorrow War Жанр фантастика, бойовик

Режисер Кріс Маккей

У ролях Кріс Пратт (Ден Форестер), Дж. К. Сіммонс (Джеймс Форестер), Бетті Ґілпін (Еммі Форестер), Райан Кіра Армстронг (Мурі Форестер), Івонн Страховскі (полковник Форестер), Едвін Ходж (Доріан), Сем Річардсон (Чарлі), Жасмін Метьюз (лейтенант Харт) та ін.

Студії Skydance Media, Amazon Studios

Рік випуску 2021

Сайти IMDb

The Tomorrow War – один з тих блокбастерів, що більше за інших постраждали від COVID-19. Зйомка стрічки завершувалась якраз напередодні пандемії, ще 12 січня 2020 р., а ось з прокатом йому не поталанило. Спочатку фільм перенесли з грудня 2020 р. на липень 2021 р., посунувши Mission: Impossible 7, потім перенесли ще раз, вже на неназвану дату, й врешті-решт стрічку придбала за $200 млн. Amazon. Треба ж Безосу якось конкурувати з Netflix та Apple TV+, що теж вкладають шалені гроші в новий контент, як власного виробництва, так і придбаний при нагоді на кіноринку.

Десь по дорозі назву стрічки змінили з не зовсім очевидного Ghost Draft (насправді, якщо подивитися фільм та згадати часи В’єтнамської війни, ця назва стане зрозумілою) на більш прямолінійне The Tomorrow War. Чому б ні, додаткова асоціація з Edge of Tomorrow на завадить. А що, в обох фільмах людство воює з безжальними прибульцями і поступово програє цю битву. В обох справа стосується часових парадоксів, хоч і зовсім різних. В обох бравий чоловік та хоробра жінка наприкінці врятують людство.

Напевно, сюжет стрічки відомий вам ще з трейлерів. Людство програє війну в майбутньому. Населення Землі майже знищене, тому наші нащадки звертаються зі свого 2051 року у 2022, призиваючи батьків та дідусів битися бік обіч з ними. У майбутнього є можливість призивати щотижня лише 1000 солдат з минулого, тому у наш час проводять щось на кшталт драфту часів В’єтнамської війни. Ті, кому не пощастило, потраплять на фронт, з якого мало хто повертається. Одним з цих призовників стає герой Кріса Пратта, колишній військовий, що працює зараз вчителем біології. Ясна річ, саме він врятує світ.

Таке враження, що сценаристи The Tomorrow War навмисно намагалися зібрати в одному місті геть усі штампи бойової фантастики. Безпорадних цивільних, що не вміють тримати зброю та загинуть одними з перших. Полювання на Самого Важливого Прибульця. Втечу з-під бомбардування в останній момент з обов’язковим стрибком на тлі гігантського вибуху. Штурм головної бази ордами прибульців. Навіть жертви ключових персонажів. Додайте до цього складні відносини головного героя та батька, а також те, що він вимушений кинути у іншому часі свою доньку. Тобто хоч у булшіт бінго грай, усі складові на місці.

З іншого боку, деякі цікаві речі у фільмі все ж таки є. По-перше, це досить незвичний дизайн прибульців, які, залишаючись нерозумними звірами, все ж таки мають при собі вбудовану дистанційну зброю. По-друге, цілком влучна думка, що в війнах перемагають не лише солдати, а й вчені, тому освіта, наука та технологічні інновації важливіші ніж груба вогнева міць. По-третє, особисто мені сподобалась відсилка майже в фіналі стрічки, що неочікувано і з досить незвичного боку пояснює події серії фільмів Alien / «Чужинець».

Ну і врешті-решт, CGI тут досить непоганий, напевне, левова частка грошей пішла саме на спецефекти. Нічого надзвичайного, ясна річ, але масові баталії виглядають цілком пристойно: та сама сцена штурму бази, бійка у лігві чи останнє протистояння на кораблі та біля нього. Часом The Tomorrow War схожа на Battle: Los Angeles (так, я розумію, що це не зовсім комплімент), часом на Edge of Tomorrow, часом на, прости господи, Beyond Skyline. Але в цілому це можна дивитися, хоч вибухів іноді трохи забагато, майже як у самого Майкла Бея, а остання сцена з палаючим круїзним лайнером, що врізується у нафтову платформу, це взагалі щось з «Трансформерів».

Цікаво, що для Кріса Маккея це взагалі то перший фільм з акторами людьми, до того він працював переважно в анімації де зняв такі стрічки як Robot Chicken, Titan Maximum, The Lego Movie, The Lego Batman Movie, The Lego Ninjago Movie, The Lego Movie 2: The Second Part. Нарешті йому довірили великі бюджети, а наступний фільм режисера – Nightwing у рамках всесвіту DC Extended Universe.

Щодо акторів, то як я вже казав, Кріс Пратт не вражає. Здається, він грає в усіх фільмах ту ж саму роль, і я майже весь час чекав, коли він почне заспокоювати прибульців магічними рухами, як тих велоцирапторів у Jurassic World. Хто сподобався? Ясна річ, Івонн Страховскі, нерозділене кохання усіх геймерів ще з часів Mass Effect 2/3, прикро, що вона напевне не повернеться до образу Міранди Лоусон. Та Дж. К. Сіммонс, роль вже немолодого, але вкрай брутального батька головного героя, здатного розірвати пащу будь-якому прибульцю, дуже личить актору.

Так, в The Tomorrow War майже нема оригінальних сюжетних ходів, а логіка деяких епізодів фільму, м’яко кажучи, хибна. Так, ідея з залученням солдат з минулого до війн майбутнього вже використовувалась у фантастиці безліч разів (благаю, екранізуйте «Ескадрилью із забуття» Фреда Сейберхегена!). Так, Кріс Пратт — поганий актор. Але, незважаючи на все це та навіть на дещо завеликий хронометраж (майже 140 хвилин!), The Tomorrow War на подив непогано сприймається. Мабуть, вся справа у тому, що час від часу нам потрібні фільми про те, як людство перемагає тих, хто сильніше. Перемагає не заради самого людства та усього його культурного надбання, а заради тих, хто дорожче за все, заради родини.