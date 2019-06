Комедия Murder Mystery / «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон побила рекорд просмотров на Netflix в первый уикэнд проката

Детективная комедия Murder Mystery / «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в главных ролях неожиданно побила рекорд просмотров на Netflix в премьерный уикэнд.

В первые три дня фильм собрал у телевизоров 30,86 млн зрителей, из которых 13,37 млн пришлись на США и Канаду и 17,49 млн на другие страны. Отметим, что речь идет об аккаунтах Netflix, то есть фильм наверняка посмотрело гораздо больше зрителей, так как комедии интереснее смотреть в компании друзей, супруги и т.д. Сервис учитывает просмотр только в том случае, если зритель посмотрел не менее 70% картины, так что фильм действительно смотрели.

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨

30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days — the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide.

— Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) 18 июня 2019 г.