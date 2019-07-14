Рецензия на фильм «Зоопарк» / Zoo

События, показанные в фильме «Зоопарк» (Zoo), основаны на реальной истории, которая произошла во время Второй мировой войны. Тогда слона, проживавшего в зоне воздушных налетов, попытались спасти от несправедливой гибели.

«Зоопарк» / Zoo Жанр историческая драма

Режиссер Колин МакИвор

В ролях Арт Паркинсон (Том), Тоби Джонс (Чарли), Пенелопа Уилтон (Дэнис), Иэн О’Райли (Пит), Эмили Флейн (Джейн), Джеймс Стокдейл (Мики), Эми Хубермэн (мать Тома) и др.

Компании Wee Buns, Ripple World Pictures

Год выпуска 2017 (в Украине 2019)

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Сюжет разворачивается в 1941 году в Северной Ирландии. Белфаст начинает бомбить немецкая авиация. Дети и женщины учатся прятаться в бомбоубежищах, а мужчин призывают на фронт. Школьник Том переживает, что его отец тоже уходит на войну и оставляет без присмотра животных в зоопарке, где он работал ветеринаром. Том, чувствуя привязанность к зверям, продолжает приходить в зоопарк. Особенно его интересует маленький слоненок по имени Бастер, который оказывается в опасности из-за военных действий. Когда мальчик понимает, что Бастер может умереть, он придумывает план спасения. Правда, для его осуществления Тому понадобится помощь детей, которых он раньше не считал своими друзьями, и подмога одного взрослого.

Драма «Зоопарк» впервые была показана в 2017 году в рамках Международного кинофестиваля в Чикаго. И вот с некоторым опозданием она попала в украинский прокат. Судя по всему, фильм не вызывает большого ажиотажа среди зрителей, многие о нем ничего не знают (у британско-ирландской ленты не было большой промо-кампании).

Несложно догадаться, что не многие выберут «Зоопарк», если в афише рядом будет стоять голливудский фильм (особенно «Король лев», который появится там на следующей неделе). И это зря, ведь картина может расчувствовать и уж точно вызвать симпатию и к персонажам, и к зверям, которые будут часто мелькать в кадре.

Из-за военной темы может показаться, что фильм тяжеловат для восприятия. Не все так мрачно. Лента действительно поднимает вопросы потери близких и страха перед военными действиями, однако акцент в ней сделан на дружбе и чувстве привязанности. По этой причине некоторые эпизоды «Зоопарка» запоминаются своей наивностью.

Режиссер-сценарист Колин МакИвор ранее работал на телевидении над сюжетами, где нет взрослых. В случае с «Зоопарком» он продолжает оставлять в центре истории детей. Хотя, что интересно, в реальной жизни спасение слоненка инициировала взрослая сотрудница зоопарка. В фильме МакИвора она превратилась в пожилую женщину, которая ведет затворнический образ жизни. С точки зрения художественной экранизации такая трансформация вполне возможна, тем более реальные факты зрителю покажут вместе с титрами.

Детскую команду по спасению возглавляет Том в исполнении актера Арта Паркинсона (те, кто смотрел «Игру престолов», сразу узнают в нем Рикона Старка). Ему хорошо дается роль персонажа, который постепенно берет лидерство в свои руки, набираясь отваги и дерзости, не присущей ему в обычных обстоятельствах.

Компанию Паркинсону составляют начинающие актеры: Иэн О’Райли, играющий добродушного силача, и Эмили Флейн, ставшая воплощением одинокой отважной девочки. Также стоит упомянуть Джеймса Стокдейла – юного актера с инвалидностью, который напоминает, что дети бывают разными, и все они могут подружиться.

Среди взрослых артистов на экране появляется Тоби Джонс (Арним Зола из фильмов о Капитане Америка). А также Пенелопа Уилтон (известная по сериалу «Аббатство Даунтон), сыгравшая ту самую затворницу, которая в реальности была сотрудницей зоопарка.

В целом, «Зоопарк» снят в присущих для британского и ирландского кино темноватых тонах. В фильме чувствуется специфическая атмосфера, но назвать ее гнетущей никак нельзя. Даже в условиях воздушных налетов герои картины умудряются строить планы и помогать тем, кто слабее их. Для детей это маленький слон, к которому невозможно не привязаться за время просмотра фильма. Кстати, большинство сцен с ним и другими животными были сняты в настоящем зоопарке Белфаста.