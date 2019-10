Рецензия на мультсериал «Последние дети на Земле» / The Last Kids on Earth

Зомби и монстры выступают против находчивых подростков, которые с ловкостью и юмором справляются с нечистью. Это краткое описание анимационной адаптации серии графических романов «Последние дети на Земле» (The Last Kids on Earth). Она получилась смешной и интересной даже для взрослых.

«Последние дети на Земле» / The Last Kids on Earth Жанр приключения

Создатели Макс Бралье, Скотт Петерсон

В ролях Ник Вулфхард (Джек), Гарленд Уитт (Квинт), Чарльз Демер (Дирк), Монтсе Эрнандес (Джун дель Торо) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 1

Сайт IMDb

The Last Kids on Earth можно считать мультсериалом, однако на данный момент на Netflix для просмотра доступен лишь один спешл. Он длится 67 минут и отображает события первой книги автора Макса Бралье (он, к слову, был задействован в проекте как один из исполнительных продюсеров).

Действия специального эпизода происходят в постапокалиптическом мире. Землю захватили монстры-гиганты и толпы зомби. Главный герой – 13-летний Джек, довольно быстро научился адаптироваться в экстремальных условиях. Он живет в доме на дереве, совершает быстрые набеги на супермаркеты и записывает видеоблоги, демонстрируя на камеру свои подвиги. Джек превращает происходящее в игру с ачивками, но это не всегда может скрасить его одиночество. Герой надеется выйти на связь с лучшим другом и спасти свою школьную любовь. Однако в городе осталось не так много живых людей, а компанию Джеку порой составляют совсем не те, о ком он думал все это время.

Обычно, когда речь идет о зомби-апокалипсисе, даже в анимации стоит ожидать мрачного, а иногда трэшового зрелища. В The Last Kids on Earth все как раз наоборот. Это очень красочный мультфильм, в котором и ночные, и дневные события насыщены цветом. Постоянно появляющиеся монстры здесь по-своему интересные, но никак не устрашающие.

К реалистичному изображению людей или потусторонних существ создатели не стремились, но все же использовали сочетание 2D и 3D-анимации (в том числе для игровых эффектов). Результат получился удачным, хотя при первом взгляде на кадры из The Last Kids on Earth может показаться, что анимация сделана довольно просто. Как раз благодаря этому она и привлекает, вызывая ассоциации с другими мультсериалами, кардинально отличающимися от вычурных проектов Walt Disney.

Целевая аудитория The Last Kids on Earth – дети школьного возраста, которым близки шутки подростков. Несмотря на то, что герои этой истории — тинейджеры, юмор тут совершенно безобидный и действительно смешной. Благодаря непринужденным диалогам, сопровождающим столкновения с зомби, он понравится и взрослым.

Стоит заметить, что в мультфильме крайне удачный главный персонаж. История Джека довольно грустная – он сирота, который до зомби-апокалипсиса жил у приемных родителей. Однако создатели The Last Kids on Earth не давят на жалость, а используют прошлое мальчика, чтобы показать, как он находит настоящую семью в кругу друзей. У Джека появляется шанс избавиться от чувства, что его бросили, и от души повеселиться.

Еще в персонаже Джека есть качество, которое многие оценят. Это привычка представлять свои подвиги с гиперболизированными деталями, что, конечно, всегда превращается в забавную череду «ожидание и реальность» в озвучке от Ника Вулфхарда (старший брат Финна Вулфхарда из Stranger Things).

В продолжении истории, которая будет пересказывать другие книги Макса Бралье из этой серии, появятся персонажи с голосами актрисы Кэтрин О’Хара (Home Alone) и актера Марка Хэмилла (Star Wars). Новый эпизод должен выйти в 2020 году, однако точной даты релиза пока нет.

Судя по всему, дальнейшее развитие событий в The Last Kids on Earth будет занятным. По крайней мере, спешл воспринимается легко и с удовольствием. Причем возраст зрителей не имеет значения, так что мультфильм можно смотреть всей семьей.